Kinderbuchautorin Annette Langen zu Gast in Velbert

Große Aufregung herrschte in der Stadtbibliothek. Dutzende Kinder warteten schon aufgeregt im Flur und zählten die Sekunden, bis es endlich los geht. Zu Besuch war die bekannte Kinderbuchautorin Annette Langen. Sie ist unter anderem Verfasserin der Reihe „Briefe von Felix“, aus der sie den Kindern auch an diesem Tag vorliest.

Mit großen Augen schauen die kleinen Zuhörer sie an, als es mit ein paar Minuten Verspätung endlich los geht. Aber das ist ja nicht schlimm, „denn der Felix hat auf seinen Reisen ja sicher auch Verspätungen gehabt.“, lacht Annette Langen.

Kinder machen Fotos mit dem Plüsch-Felix

Eigentlich sei sie ja gar nicht die Autorin, sondern etwas wie die „Mutter von Felix“, beginnt sie den Kindern zu erzählen. Das Buch, aus dem sie vorliest, handelt von dem Mädchen Sophie, das im Urlaub am Flughafen ihren Plüschhasen Felix verliert. Als sie dann am Boden zerstört zu Hause ankommt, sieht sie, dass Felix ihr Briefe aus aller Welt schreibt und ihr seine Geschichten von Abenteuern erzählt, die er auf seiner Reise erlebt.

Nach dem die interaktive Lesung zu Ende ist, steht als kleiner Höhepunkt plötzlich ein großer Plüsch-Felix vor den Kindern. Aus Briefen von Felix werden so ganz schnell Fotos mit Felix. Zusätzlich hat Annette Langen noch einen ganzen Koffer voller Souvenirs aus der ganzen Welt mitgebracht, die die Kinder danach gemeinsam mit ihr erkunden konnten: Von den sieben Weltwundern über Kinderspiele aus China bis hin zu einem echten Seestern ist alles dabei.

Mehr als einhundert Bücher geschrieben

Felix ist der Plüschhase von Sophie und geht auf einer Reise verloren. Doch er schreibt dem Mädchen Briefe von unterwegs. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Die Geschichte von Felix sei sehr authentisch, meint Langen auf die Frage, wie es denn zu diesem Buch gekommen sei. „Dadurch, dass ich selber einen Kuschelhasen hatte, damals mit meiner Familie immer viel gereist bin und Brieffreunde in aller Welt hatte, bin ich dann auf diese Geschichte gekommen.“ Die Themen des Buches seien also sehr leicht in ihrem eigenen Leben wiederzufinden.

Mehr als einhundert Bücher hat Langen schon geschrieben. Darunter sind acht, die vom Hasen Felix handeln. Mittlerweile sind auch schon zwei Filme zur Kinderbuchreihe erschienen. Langen stammt aus einer Buchhändlerfamilie, dass sie nun Autorin ist, „hat sich irgendwie so ergeben.“ Sie sei schon ein bisschen neidisch auf Felix, „er kann unheimlich viel erleben.“, lacht sie, denn auf dem Mond war zwar schon Felix, „ich aber noch nicht“.

„Brummbär“ organisiert auch weitere Lesungen

Velbert „Felix“ hat viele Auszeichnungen bekommen Annette Langen wurde im April 1967 in Leverkusen geboren. Seit 1989 schrieb sie mehr als 100 Kinder- und Jugendbücher; Teile ihres Werkes wurden in mehr als 30 Sprachen übersetzt. Ihr bekanntestes Werk ist die Kinderbuchreihe Briefe von Felix, die seit 1994 erscheint. Für die Felix-Reihe hat Langen schon zahlreiche Auszeichnungen erhalten, unter anderem die „Feder des Monats“ aus den Niederlanden (1995) oder den ITB Berlin Buch Award (2014).

Dies war nicht die erste Veranstaltung dieser Art, die in der Bücherei am Forum stattfand. Der Spielwarenladen „Brummbär“ organisiert regelmäßig Lesungen aus Kinderbüchern in Kooperation mit der Stadtbibliothek. In diesem Jahr feiert „Felix“ seinen 25. Geburtstag, so sei es dann auch zu dieser Einladung gekommen.

„Wir haben da einfach den Bezug zu den Kinderbüchern.“, erzählt Martina Haaf. Sie leitet zusammen mit ihrem Mann das Geschäft. „Die Stadtbücherei hat den nötigen Platz und das Equipment für die Veranstaltungen.“ Die Zukunft nach dem Umzug der Stadtbücherei ist allerdings noch ungewiss. „Wir werden wieder versuchen, ein Frühjahrsprogramm auf die Beine zu stellen, allerdings ist noch offen wie es platztechnisch im neuen Gebäude aussieht.“