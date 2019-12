Kinder im Kreis Mettmann gut gegen Masern geimpft

Sie sind so wichtig und doch gibt es immer wieder Gegner, die sie verteufeln: Impfungen. Dr. Rudolf Lange, Leiter des Kreisgesundheitsamts Mettmann, kann das nicht nachvollziehen: „Die Argumente von Impfgegnern sind wissenschaftlich nicht tragfähig.“ Lange appelliert immer wieder, für ausreichenden Impfschutz zu sorgen, denn: „Wer sich impfen lässt, der schützt nicht nur sich selbst, sondern auch andere.“

Der Herdenschutz hat seine Wirkung

Dr. Rudolf Lange leitet das Kreisgesundheitsamt Mettmann. Foto: Janicki, Dietrich (jd-) / Ja

Es gebe immer Leute, die aufgrund von verschiedenen Krankheiten nicht geimpft werden könnten – in diesem Fall trete der so genannte Herdenschutz ein, erklärt der Amtsleiter: „Wenn fast alle ausreichend geimpft sind, dann sind alle weitestgehend geschützt.“ Dass Eltern ihre Kinder weniger impfen lassen, kann Lange nicht bestätigen: „Wir haben bei den grundlegenden Impfungen von Kleinkindern meist gute Zahlen.“ So habe beispielsweise der Wert der Masern-Impfungen in den vergangenen Jahren kreisweit meist bei bis zu 94 Prozent und teilweise sogar noch höher gelegen.

Angestrebte Rate liegt bei 95 Prozent

Gezählt wurden hierbei die Kinder, die die zwei erforderlichen Impfungen erhalten haben. Grundsätzlich sei ein Wert von circa 95 Prozent geimpfter Kinder wünschenswert, so Lange. Die Zahlen gingen aus der Einschulungsuntersuchung hervor. Bei der Impfung von Röteln und Mumps seien die Zahlen „im Prinzip genau so hoch oder sogar noch höher“, erzählt der Gesundheitsamtsleiter. Etwa 98 Prozent der Kinder wurden (bislang) nur einmal geimpft.

Ausweise der Kinder werden gecheckt

Zusätzlich zu der Einschulungsuntersuchung bietet der Kreis Mettmann in den vierten Klassen eine Sonderaktion an, bei der die Kinder dazu aufgefordert werden, den Impfausweis mit in die Schule zu bringen. „Wir sammeln diese dann ein und schauen, wo es Impflücken gibt“, erzählt Lange, „und dann

Velbert WHO will die Masern ausrotten Laut einer Erhebung des Robert-Koch-Instituts gab es 2018 deutschlandweit 543 gemeldete Masern-Fälle. Zum Vergleich: Im Jahr 2001 waren es noch 6139. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat sich zum Ziel gesetzt, die Masern weltweit auszurotten. Verbreitet wird die höchstansteckende Krankheit als Tröpfcheninfektion, also zum Beispiel beim Niesen, Husten oder Sprechen.

bekommen die Eltern einen Zettel mit Informationen, was noch gemacht werden soll. Das ist die letzte Gelegenheit, bei der man die Kinder noch einmal zusammen hat, bevor sie sich auf die weiterführenden Schulen verteilen.“ Auch in den vierten Klassen seien die Zahlen „ähnlich gut“ wie zuvor. Allerdings könne man natürlich nur die Ausweise untersuchen, die auch mitgebracht würden.

Fälle sind im Neanderland selten geworden

Das Problem liegt laut Lange nicht bei den (Klein-)Kindern, sondern eher bei den Jugendlichen, die in der Vergangenheit entweder gar nicht oder nicht ausreichend geimpft wurden. „Oftmals werden Impfungen auch einfach vergessen“, ärgert sich Lange, „wir müssen die Sensibilisierung dafür erhöhen und ein Bewusstsein schaffen.“ Trotzdem kommen beispielsweise Masern-Fälle nur noch selten im Kreis Mettmann vor. Während in Wuppertal in diesem Jahr bereits elf Menschen an der Infektionskrankheit erkrankten, gab es in Mettmann im vergangenen Jahr laut Rudolf Lange nur einen einzigen Fall. Jemand hatte die Masern aus dem Urlaub mitgebracht.