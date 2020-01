Kinder aus Velberter Grundschule verteilen Glückssteine

Kalt und nass ist es an diesem Freitag – und trotzdem wuseln jede Menge Kinder durch die Fußgängerzone. Dick eingepackt mit Schals und Mützen, manche auch mit einem Schirm. Hier und da bücken sie sich, legen kleine Steine ab: Auf die halbrunde Bank an der Sparkasse, den Briefkasten eines Hauses, auf Fenstersimse oder Schaltkästen.

„Die Leute sollen die Steine finden und sich darüber freuen“, sagt Clara. Sie geht in die Klasse 2 b der Grundschule an der Sontumer Straße und verteilt mit ihrer Klasse die Steine. Denn die sind besonders – bunt bemalt, „Glückssteine eben“, stellt Claras Mitschülerin Lea fest.https://www.waz.de/staedte/velbert/article227940649.ece

Ein Kind brachte einen Stein mit in den Unterricht

Nicht groß, aber bunt bemalt sind die Glückssteine, die Kinder der Grundschule Sontumer Straße in der Fußgängerzone von Velbert verteilt haben. Foto: Sascha Döring

Die Idee zu der Aktion hatte Klassenlehrerin Katrin Heuer: „Ein Kind aus der Klasse hat den Anfang gemacht und von einem Ausflug mit der Familie so einen Stein mitgebracht.“ Sie habe das Thema „so toll gefunden“, dass sie das auch mit ihrer Klasse umsetzen wollte.

Doch Katrin Heuer ging es nicht nur darum, Steine zu bemalen. „Wir haben ganz ausführlich darüber gesprochen, was Glück überhaupt ist“, sagt sie. „Denn Glück bedeutet für jeden Menschen etwas anderes.“ Zu Beginn habe sie daher ihre Schüler gefragt, wann sie glücklich sind, was für sie Glück bedeutet.

Die verschiedenen Bedeutungen von Glück

Die Antworten wären für sie aufschlussreich gewesen: „Viele haben gesagt, dass sie glücklich sind, wenn sie ein neues Handy bekommen oder eine neue Spielekonsole.“ An dem Punkt habe sie dann angesetzt. „Wir haben uns Fotos aus aller Welt angeschaut: Wie geht es Kindern in anderen Ländern?“.

An dem Punkt hätten die Schüler erkannt, „dass es uns hier doch ziemlich gut geht“, berichtet Katrin Heuer. „Und nach und nach haben wir dann erarbeitet, dass zum Beispiel auch eine Umarmung oder ein nettes Wort Menschen glücklich machen kann.“

Regenbogen, Kleeblätter oder – Wassermelonen

Oder eine nette Geste – wie die Kinder hautnah erlebten, berichten Hasan und Hüseiyn: „In der Bank haben wir drei Omas einen Steinen geschenkt. Die haben sich richtig gefreut.“ Ein schönes Gefühl sei das gewesen, erzählen die Zweitklässler.

Velbert Trend startete in den USA Begonnen hat der Trend mit den bemalten Steinen in den USA. Megan Murphy startete 2015 das „Kindness Rock Project“ mit einer simplen Botschaft: Auf einen Stein schrieb sie „You’ve got this“ und ließ den Stein an einem Strand bei Cape Cod im US-Bundesstaat Massachusetts zurück. Nachdem ein Freund den Stein fand, begann sie weitere Steine mit inspirierenden Nachrichten zu versehen. Inzwischen hat sich der Trend weltweit verbreitet. In der Regel bitten diejenigen, die die Steine verzieren, darum, Fotos von den Fundstücken in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram zu veröffentlichen.

Und was haben die Kinder so alles auf die Steine gemalt? „Verschiedene Sachen“, sagt Clara, „was uns so eingefallen ist.“ Lea zum Beispiel hat „ein vierblättriges Kleeblatt gemalt“, andere Schutzaugen – wie sie auch die alten Ägypter verwendeten. Andere Steine ziert ein Regenbogen. Oder eine Wassermelone. „Ja“, sagt Ekrem, „weil die so lecker sind.“

Wer nun in der Fußgängerzone einen solchen Stein gefunden hat, soll sich aber nicht nur darüber freuen, sagt Katrin Heuer: „Es wäre ganz toll, wenn die Finder ein Foto machen.“ Und vielleicht dann auch an die Schule weiterleiten. Denn auf der Plattform Instagram gibt es einen eigenen Account, auf dem die Fotos dann zu sehen sind: #glueckssteinevelbert