Kein Weihnachtsmarkt in Velbert

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kein Weihnachtsmarkt in Velbert

Wie bereits berichtet, wird es in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt in der Velberter Innenstadt geben. Die Notlösung im vergangenen Jahr auf dem Platz am Offers fand beim Velberter Publikum nicht viel Anklang.

Mit dem „Velberter Winterzauber“ soll es eine Alternative geben. Am 1. Adventssonntag sollen der gesamte Offersplatz und die gesamte Fußgängerzone Friedrichstraße „bespielt“ werden.