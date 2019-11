Junge Erwachsene aus Velbert singen mit „Feinklang“

Fröhlich geht es zu, hier im Obergeschoss der Musikschule Velbert. Kekse machen die Runde, alle reden durcheinander, Gelächter hier und da. Doch als Rebecca Schaefer die ersten Töne auf dem Flügel anschlägt, ist schlagartig Ruhe. Die Konzentration ist sofort da, die Probe kann beginnen.

Feinklang nennt sich das gemischte Vokal-Ensemble junger Erwachsener, das regelmäßig unter dem Spitzdach probt. Normalerweise leitet Charlotte Schäfer den Chor, doch sie setzt erst einmal aus – wird sie doch bald Mutter. Dafür spring Rebecca Schaefer ein, „gerne“, wie sie betont.

Hervorgegangen aus dem Kinderchor der Velberter Young Voices

Basis für das Ensemble waren die Musical-Produktionen der Musik- und Kunstschule. Die gibt es nicht mehr, die Beteiligten wollten aber weiter als Ensemble arbeiten. Hier ein Szenenfoto aus „Grenzfälle“ von 2015. Foto: Heinz-Werner Rieck / FFS

„Das sind ja teilweise ehemalige Schüler von mir“, sagt die Dozentin, „und so bekomme ich auch mit, wie die sich weiterentwickelt haben.“ Hervorgegangen ist Feinklang aus dem Kinderchor Young Voices, der wiederum seine Wurzeln in der Musical-Tradition der Velberter Musik- und Kunstschule hat.

„Früher gab es regelmäßig unsere Musicals“, berichtet Charlotte Schäfer. „Doch diese Tradition konnte aus verschiedenen Gründen nicht fortgeführt werden.“ Trotzdem sollte die Ensemblearbeit nicht verloren gehen, „deswegen haben Rebecca und ich uns sofort dafür eingesetzt, dass wir mit einer Gruppe fortfahren, bei der die Stimme nicht nur eingesetzt, sondern auch geschult wird.“

Umzug von er Linden- an die Kaiserstraße

So entstand zunächst der Kinderchor Young Voices, geleitet bis heute von Rebecca Schaefer. Aber die Kinder werden älter und wollen trotzdem weiter singen: Daraus erwuchs 2015 das neue Ensemble mit einer Hand voll junger Erwachsener, die erst an der Lindenstraße in der ehemaligen Hauptschule probten.

Schnell folgte der Umzug an die Kaiserstraße – und das Ensemble wuchs: „Wir haben so viel Spaß, so haben wir Leute angezogen“, sagt Charlotte Schäfer, die inzwischen 19 Sängerinnen und Sänger zu den Proben versammelt. Fast alle sind (ehemalige) Schüler der Musik- und Kunstschule, einer, Emanuel Seiler, kommt sogar aus Krefeld: „So gut sind wir, dass wir selbst Leute von außerhalb anlocken“, scherzt Sopran-Sängerin Cosima Klocke.

Selbst komponierte Stücke gehören zum Repertoire

Der Kinderchor Young Voices existiert auch heute noch, die Leitung hat Rebecca Schaefer. Ehemalige Young Voices singen nun bei Feinklang. Foto: Ulrich Bangert / FUNKE Foto Services

„Tatsächlich haben wir ein sehr gutes Niveau erreicht“, sagt auch Leiterin Charlotte Schäfer. Auch einen eigenen Stil habe das Ensemble gefunden – und sich dann für den Namen entschieden: „Feinklang“ heißt die stimmgewaltige Gruppe nun eben. Vieles entsteht in Eigenarbeit, etwa das Logo, die Homepage oder der Facebook-Auftritt.

Auf der Playlist stehen neben Stücken von Michael Bublé oder Michael Jackson auch selbst geschriebene Lieder: „Pia (Hildebrand) hat in einer Pause auf dem Klavier vor sich hin gedaddelt“, erinnert sich Charlotte Schäfer. „Die Melodie war richtig cool, ich kannte die aber nicht und hab sie gefragt, von wem das Stück ist.“

Ausflug in ein Tonstudio in der Eifel

Von ihr selbst, habe die Sopran-Sängerin geantwortet. „Da müssen wir was draus machen, war ich mir sicher“, fährt Schäfer fort. Sie setzte sich an das Stück, schrieb ein Arrangement für die Gruppe. „Bei einem Auftritt haben wir das Lied gesungen“, erzählt die Ensemble-Leiterin. Ein Tonmeister im Publikum habe sie daraufhin angesprochen, weil er vom Niveau des Ensembles so begeistert gewesen sei.

Velbert Neues Ensemble an der Musik- und Kunstschule An der Musik- und Kunstschule Velbert gibt es ein neues Percussion Ensemble. Es richtet sich an alle Schlagzeug- und Percussion-Interessierten ab zwölf Jahren. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Mit Schlagzeugen und anderen Instrumenten werden Rhythmen aus der Pop-/Rock-/Jazz-/Elektro-und Welt-Musik sowie eigene Kreationen spielerisch erarbeitet. Kursleiter ist Holger Mertin. Getrommelt wird immer dienstags von 19.45 bis 20.45 Uhr im Raum 21 der Musik- und Kunstschule Velbert, Kaiserstraße 12.

Daraus entwickelte sich eine Probenfahrt zum Studio des Tonmeisters mitten in der Eifel inklusive Aufnahme. „Das war so ein bisschen jugendherbergsmäßig“, erzählt Schäfer, „mit übernachten und proben, mit selber kochen und ein bisschen feiern.“ Mit dem so entstandenen Album ging’s kurz darauf zum ersten großen Konzert in die Alte Samtweberei in Krefeld.

Weihnachtskonzert im Langenberger Bürgerhaus

Das nächste Mal zu hören sein wird das Vokal-Ensemble Feinklang am Mittwoch, 11. Dezember, im Historischen Bürgerhaus Langenberg: Dorthin laden die Ensembles der Musik- und Kunstschule zum Weihnachtskonzert ein (kostenfrei). Im Juni 2020 dann ist Feinklang doppelt gefragt: Beim Beethoven-Projekt im Bürgerhaus (14. Juni) und bei Jubiläumskonzert in der Apostelkirche (21. Juni).

„Wir haben also noch viele Termine frei“, sagt Bass-Sänger Christian Miehlbradt, „und wir freuen uns, wenn wir für diverse Anlässe gebucht werden.“

Kontakt zu Feinklang ist möglich per Mail an info@feinklang-velbert.de, über Facebook (FEinklang Velbert) oder Instagram (@feinklangvelbert).