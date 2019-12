Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Integration Point“ existiert schon vier Jahre

Der zum Jahresende 2015 eingerichtete „Integration Point“ sitzt in 40822 Mettmann an der Ötzbachstraße 1. Öffnungszeiten gibt es mo, di, do und fr jeweils nur nach Vereinbarung; mittwochs ist geschlossen. Die Teamleitung hat Yvonne Heckmann. Kontakt: 02104 14163-404, E-Mail an Jobcenter-ME-aktiv.Integration-Point@jobcenter.de.

Vom „Integration Point“ betreut werden derzeit d rei Personengruppen: Menschen mit Aufenthaltsgestattung, mit einem humanitären Aufenthaltstitel und mit einer Duldung.