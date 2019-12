Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Informationsabend für neue Ehrenamtler

Velberter, die für sich eine ehrenamtliche Tätigkeit als Hospizhelfer im Kinder- und Jugendbereich in Betracht ziehen, sind zu einem Informationsabend in die neuen Räume an der Bahnhofstraße 12 am 6. Februar 2020 um 18 Uhr eingeladen.

Der Befähigungskurs startet dann am 26. Februar und endet mit der feierlichen Entsendung der neuen Hospizhelferinnen und -helfer am 5. Juli. Kontakt für weitere Infos: 0202 389036317 und www.caritas-wsg.de.