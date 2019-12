Velbert. Landesumweltministerium lässt an 300 Stellen die Belastung messen. Hoher Radongehalt im Boden kann in Häuser eindringen und zu Lungenkrebs führen

In Velbert wird der Radongehalt des Bodens gemessen

Der Geologische Dienst des Landes NRW wird bis August Radon-Bodenluftmessungen an 300 Stellen in Nordrhein-Westfalen durchführen lassen. Auch in Velbert wird es nach Angaben von Prisca Weltermann vom Geologischen Dienst zwei Messstellen geben. Wo die sind und wann hier gebohrt wird, ist noch nicht bekannt. Hohe Radonbelastungen können gesundheitsgefährdend sein.

Im Amtsblatt der Stadt veröffentlicht

Die mit den Untersuchungen beauftragten Personen sind auch in Velbert berechtigt, private Grundstücke zu betreten. Foto: Hendrik Schmidt / dpa

Die Messungen sind jetzt im Amtsblatt der Stadt Velbert angekündigt worden. An einer Messstelle werden dann drei Löcher, die im Dreieck angeordnet sind, gebohrt. Die Bohrungen haben jeweils einen Durchmesser von 40 Millimetern und sind bis 1,10 Meter tief. Die Bohrsonde hat einen Durchmesser von 30 Millimeter und zieht die unterirdische Luft an. Dann, so Weltermann, kann man sofort den Radon-Wert ablesen. Der höchste an den drei Messstellen gemessene Wert wird dann eingetragen.

Ein Raster wird über das ganze Land gelegt

Die Messungen werden nach einem bestimmten Raster im gesamten Land durchgeführt. Die mit den Untersuchungen beauftragten Personen sind berechtigt, auch private Grundstücke zu betreten. Etwaige Schäden werden nach den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen ersetzt.

Radon kommt auf dem gesamten Planeten vor

Nach Angaben des NRW-Umweltministeriums entsteht Radon im Erdboden durch den Zerfall radioaktiven Urans, das seit der Erdentstehung als natürlicher Bestandteil in der Erdkruste enthalten ist. Durch den Zerfall von Uran bildeten sich neue Stoffe, die im weiteren Umwandlungsprozess Radon entstehen ließen. Radongas komme auf unserem gesamten Planeten im Boden, in der Luft und im Wasser vor. Es sei farb-, geschmack- und geruchlos und kann daher vom Mensch nicht unmittelbar wahrgenommen werden.

Gefährliche Zerfallsprodukte

Während das Radon zum größten Teil wieder ausgeatmet wird, könnten seine Zerfallsprodukte – an kleine Staubteilchen angelagert – im Atemtrakt verbleiben und hier ihre schädliche Wirkung entfalten, so das Umweltministerium weiter. Sie zerfielen mit der Zeit und setzten dabei energiereiche Strahlung frei.

Wenn dieser Zerfallsprozess in der menschlichen Lunge stattfinde, könnten die sehr empfindlichen Zellen der Bronchien durch die freigesetzte Strahlung geschädigt werden. Damit erhöhe sich das Risiko für die Entstehung einer Lungenkrebserkrankung. Bevölkerungsrepräsentative Studien hätten gezeigt, dass sich das Lungenkrebsrisiko mit steigender Radonkonzentration erhöhe. Eine signifikante Erhöhung dieses Krankheitsrisikos konnte schon im Bereich zwischen 100 und 200 Becquerel/m³ ermittelt werden.

Über den Baugrund in das Gebäude

Die Radonkonzentration in der Bodenluft ist ein Maß dafür, wie viel Radon im Untergrund vorhanden ist und somit in die Gebäude gelangen kann. Die Ausbreitung des Radons, das heißt, wie viel Radon aus dem Baugrund in die Gebäude gelangen kann, lässt sich statistisch abschätzen. Für unterkellerte Erdgeschoss-Wohnräume beziehungsweise Kellerräume wurde dabei ermittelt, dass von dem in der Bodenluft vorhandenen Radon im Mittel (Medianwert) zwischen 1,1 ‰ und 1,6 ‰ (Promille) in die Häuser gelangen kann. Allerdings lassen sich diese Medianwerte nicht auf alle Gebäude übertragen, da die Isolierung und die Gebäudestruktur sowie andere Faktoren Einfluss darauf haben, wie viel Radon in die Räume gelangt.