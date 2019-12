Gute Nachrichten und Verluste prägen 2019 in Velbert-Neviges

Für viele Nevigeser begann das Jahr mit einem großen Verlust: Nach 20 Jahren schließt am 4. Januar das Kaufhaus Gassmann an der Bernsaustraße. Sechs von acht Mitarbeiterinnen muss Unternehmenschefin Christine Gassmann-Berger kündigen. Grund: Zwar habe es viele Stammkunden gegeben, doch unter dem Strich rechne sich das Kaufhaus nicht mehr. Bisher gibt es keinen Nachfolger für die Immobilie. Das ehemaligen Devotionaliengeschäft Malecki an der Klosterstraße wird zum „Fotostudio Libell“. Inhaberin Isabel Finger spezialisiert sich auf Kinderfotografie.

Februar

Velbert Tierische Einsätze und Jubiläen Tierische Einsätze der Feuerwehr: Unter anderem wurde 2019 ein Schafbock aus dem Hardenberger Bach gerettet sowie ein Pferd, das auf einer überschwemmten Wiese stand. Zu den Jubiläen: Der Kegelclub „Flotte Motten“ wurde 40, Lothar Jäger organisiert seit 20 Jahren Bingo, seit 25 Jahren besteht der Friseur „Paciello“. Jeweils 60 Jahre nach ihrer Entlassung trafen sich die Ehemaligen der Volksschule Weststraße und die der Burgfeldschule.

Auf der Kleinen Höhe demonstrieren 700 Bürger mit einer Lichterkette gegen den geplanten Bau der Forensik. In der Kita Morgen-Land will die Stadt für 770.000 Euro Platz für zwei weitere Gruppen schaffen. Ende Februar werden zwei Frauen auf offener Straße von einem psychisch kranken Mann unvermittelt zusammengeschlagen. Der Mann wird im Oktober nach einem Prozess am Wuppertaler Landgericht in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen.

März

Am Alten Bahnhof Neviges wird der Wartebereich abgerissen, obwohl er unter Denkmalschutz steht. Die Bahn hatte den Abriss beantragt, da die Gefahr bestanden habe, das Dach könne auf die Gleise stürzen. Die Ehemaligen der Volksschule Weststraße treffen sich 60 Jahre nach ihrer Schulentlassung im Parkhaus Seidl.

April

Die Franziskaner, hier Bruder Peter (l.) und Bruder Dietmar, müssen Neviges den Rücken kehren. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Das DRK Neviges plant mit Volldampf die Feierlichkeiten zum 125-jährgen Bestehen. Im Gottesdienst am 7. April erfahren die Besucher, was seit März befürchtet wird: Die Franziskaner müssen nach einem Beschluss der Provinzleitung Neviges verlassen, das Kloster wird geschlossen. Damit endet im Januar 2020 eine 345 Jahre alte Tradition.

Mai

Am 1. Mai stellen 250 Ehrenamtliche des Jugendrings zum 27. Mal das Kinderfest am Schloss Hardenberg auf die Beine. Die Premiere des Feierabend-Marktes „Meet and Eat“, organisiert von der Werbegemeinschaft Neviges, ist ein voller Erfolg. An der Siebeneicker Straße beginnen die Technischen Betriebe Velbert (TBV) mit dem Bau eines Regenrückhaltebeckens. Die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde startet ihr Projekt „Eine 40-Tage-Liebesoffensive“ mit zahlreichen Aktionen. In Tönisheide erinnert ein Stolperstein an das Nazi-Opfer Carl Kipper; Ur-Großneffe Tobias Glittenberg hatte sich dafür eingesetzt.

Juni

Im Wallfahrtsbüro der katholischen Gemeinde eröffnet Weihbischof Franz-Josef Overbeck den neuen Domladen. Die Firma Pro Objekt aus Wuppertal hat das ehemalige Krankenhaus gekauft und will auf dem 8000 Quadratmeter großen Grundstück 54 Eigentumswohnungen bauen. Im Januar 2020 soll der Abriss des roten Klinkergebäudes beginnen. Und in der denkmalgeschützten Stadthalle will Investor Harjit Sigh-Georg, ebenfalls aus Wuppertal, sechs Wohneinheiten errichten. Beim Schützenfest der Hardenberger wird Sebastian Rohles neuer Schützenkönig, bei der „Kleinen Schweiz“ in Tönisheide Bernhard Münzberg. In der Fußgängerzone steigt das erste Weinfest.

Juli

Bei schönstem Sommerwetter tanzen und feiern Generationen am 6. Juli beim „Kleinen Dorffest“. Der Nevigeser Tennisclub (NTC) startet am 14. Juli seine Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen. Und die Kolpingsfamilie feiert gar in der Glocke 160. Geburtstag. Am Rosenhügel beginnen die TBV mit der Freilegung des Motschenbrucher Bachs. Die Familie Monticciolo übernimmt die „Berger Stübchen“ in der Jacob-Lüneschloß-Straße. Die Deutsche Bank schließt ihre SB-Filiale. In der Passage der Fußgängerzone öffnet Göki Malkoc „Limis Eiscafé“. Mit Schwester Brigitte Rosenberg hört in der Bleibergquelle die letzte Diakonisse als Lehrerin auf.

August

Das fünfköpfige Team der Familie Meronow stellt seine neue Tagespflege an der Elberfelder Straße vor. Bis zu 13 Senioren werden hier täglich betreut. Seit 50 Jahren kegeln die „Drenker Buben“ aus Tönisheide. Die neue Gesamtschule geht in den Räumen der ehemaligen Kölver-Schule mit 115 Schülern an den Start. Das beliebte „Café Monsieur M“ schließt, geplant ist eine Neueröffnung unter dem Namen „Café am Brunnen“ unter der Leitung von Göki Malkoc.

September

Das Herrenhaus vom Schloss Hardenberg ist bei dem Konzept Herzstück des Erlebniszentrums Natur. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Besucher strömen zum Trecker-Treffen des Tönisheider Bürgerparkvereins. Unter dem Motto „Classic trifft Pop“ organisieren die Clubs der Lions und Rotarier aus Velbert und Heiligenhaus in der Vorburg ein Benefiz-Konzert. Die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde feiert nach aufwändiger Sanierung die Wiedereröffnung ihres Gemeindehauses. Der Bürgerverein Hardenberg-Neviges weiht beim Familienfest die neue Boule-Bahn im Stadtpark ein, der Bürgerverein Tönisheide feiert auf dem Kirchplatz. Die Stadt stellt das Nutzungskonzept für das Schloss Hardenberg vor: Für 8,9 Millionen Euro, davon kommen 4,2 Millionen vom Bund, soll hier bis 2024 ein „Erlebniszentrum im Naturraum Neanderland“ entstehen. Beim „Hardenberger Open Air“ rockt „QuerfeldBeat“. Halbzeit bei der Sanierung des Domdaches: Zwei Pyramiden sind fertig. Vereine, Schulen und Kitas organisieren das elfte Siepenfest.

Oktober

Die Franziskaner laden zu ihrem letzten Franziskusfest ins Refektorium ein. Nach einem Großeinsatz nimmt die Polizei an der Siebeneicker Straße einen Mann fest, der mehrere Molotow-Cocktails geworfen haben soll. Der Domchor gibt zum Abschluss der Wallfahrt nach 26 Jahren sein letztes Konzert. Investor André Grimmert stellt beim „Wohnpark Altes Rathaus“ seine geänderten Pläne vor, hier wird es keine Seniorenwohnungen geben.

November

„Meubelen Partner“, ein belgisches Möbel-Unternehmen, zieht in die ehemalige Rossmann-Filiale in der Passage. Am David-Peters-Haus fallen 60 öffentliche Parkplätze weg. Schüler pflanzen als Zeichen für den Klimaschutz in einem Waldstück hinter dem Schloss 200 Bäume. Die „Tafel“ kündigt an, den Standort Schaesbergstraße zu schließen und nach Velbert-Mitte umzuziehen.

Dezember

Die Domizil Wohnfühlen GmbH übernimmt das Café am Kirchplatz, Eröffnung im Frühjahr 2020. In Neviges und Tönisheide treffen sich Menschen zum lebendigen Adventskalender. Nach über 40 Jahren gehen bei Elektro Dopstadt in der Fußgängerzone die Lichter aus.