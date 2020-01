Gesucht: Velberter Mülltonne aus den 1990er Jahren

Hobbys gibt es beinahe so viele verschiedene, wie es Menschen gibt. Und manche Leidenschaften sind wirklich außergewöhnlich, so wie die von Alexander Smoljanovic. Der 20-Jährige aus Sachsen-Anhalt sammelt Mülltonnen. Und ist jetzt auf der Suche nach einem ganz speziellen Stück, das es so wohl nur in Velbert gibt.

Seit 15 Jahren sammelt der junge Mann diese Tonnen. Es fing mit einer Minitonne an, die eine Nachbarin dem damals Fünfjährigen schenkte, damit war seine Sammelleidenschaft geweckt. Und es blieb nicht bei den Spielzeugtonnen, es musste etwas größeres her. Insgesamt ist die Sammlung schon auf 80 Großexemplare und 300 Miniaturen angewachsen. Warum er sammelt? „Mein Ziel ist es Historie zu bewahren. Viele Hersteller und Werkzeuge sind von der Bildfläche verschwunden und die Qualität ist drastisch schlechter geworden“, so der Auszubildende zum Bürokaufmann.

Velbert Den Sammler kontaktieren Wer noch die gesuchte alte Velberter Bio-Tonne in der Garage, im Keller oder auf dem Dachboden herumstehen hat, kann sich mit dem Sammler Alexander telefonisch in Verbindung setzten: 0171 8005494. Man kann auch eine E-Mail an den Sachsen-Anhalter schicken: wbs.worldwide@gmail.com.

Mülltonne zur Lampe umgebaut

Seine wertvollste echte Mülltonne ist hellgrün, brandneu und stammt aus den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. „In den 80er Jahren gab es sogar mal eine zur Lampe umgebaute echte weiße 50-Liter-Tonne“, so Alexander Smoljanovic.https://www.waz.de/staedte/velbert/article227940649.ece

Diese besondere Tonne sucht der 20-jährige Sammler. Sie wurde in Velbert in den 1990er Jahren ausgegeben. Foto: RGB

Nun zu seinem Anliegen in Velbert: Der Sammler sucht eine spezielle Biotonne von dem ehemaligen Hersteller Rheinwerk. Von einem ehemaligen Mitarbeiter der Firma hat Smoljanovic erfahren, dass es 1991/92 für diese Tonne einen Großauftrag aus Velbert gab. „Die Biotonne war an den Seiten großflächig gelocht“, so der 20-Jährige. Die Wabenform der Löcher habe ein Eindringen von Wasser verhindert. Nur die 240-Liter-Version hatte unter dem Deckel sogar ein Kondensationsblech, welches Kondenswasser nach außen ableitete. Die Behälter haben als weiteres ausfälliges Merkmal eine sogenannte Griffmulde am Boden der Vorderseite. Diese Griffmulde soll das Tragen über Treppen erleichtern.

Auf den Dachböden nachsehen

Das Modell wurde 1987 entwickelt und in dieser Form bis Anfang 1993 hergestellt. Danach wurden die alten Werkzeuge mit Griffmulde durch neue Werkzeuge ohne Griffmulde ersetzt. Darüber hinaus wurde der hohe Maßstab an Qualität bei den neuen Werkzeugen erheblich gesenkt: „Daher ist für mich die alte 240-L-Version vordergründig von Interesse“, sagt Smoljanovic. Er bittet nun die Velberter, in Kellern, in Schuppen oder auf dem Dachboden nachzusehen, ob dort noch eine solche Tonne schlummert.

Mehrfach schon Kleinanzeigen geschaltet

„Ich habe bereits mehrfach Gesuche auf Facebook und eBay Kleinanzeigen gestartet und jeweils 250 Euro ausgelobt, aber bislang ohne Erfolg“, bedauert er. Am 27. Dezember ist er auch nach Velbert gereist und war auch auf dem Betriebshof der Technischen Betriebe Velbert. Jedoch konnte er die gesuchte Mülltonne nicht entdecken. „Ich habe aber zwei 1100-L-Müllcontainer mit Rheinwerk-Prägung geschenkt bekommen,“ freut er sich.

Für seine Sammelobjekte hat er einen Lagerraum, der rund 20 Quadratmeter groß ist. Darin stehen die meisten Tonnen. „Aber man kann noch in dem Raum gehen, schließlich will ich die Schätze ja auch anschauen“, sagt er. Nur der 1700-Liter-Behälter, den er aus den Niederlanden hat, der ist zu groß und steht beim Nachbarn.