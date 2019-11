Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Französischer Abend

Als nächstes richtet der Förderverein am 18. Januar 2020 im Bürgerhaus den „Französischen Abend“ aus. Ab 19 Uhr gibt es Opernarien und Chansons aus dem südwestlichen Nachbarland.

Als musikalische Gäste dabei sind die Mezzosopranistin Isabelle Kusari, begleitet von Jun Zaho am Klavier, und Anna Schäfer, begleitet von Jochen Kilian am Klavier und Heinz Hox am Akkordeon.

Karten gibt es unter anderem auf neanderticket.de in drei Preiskategorien (16 bis 26 Euro im Vorverkauf, 19 bis 20 Euro an der Abendkasse).