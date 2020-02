Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Es gibt noch Karten für alle Veranstaltungen

Für den Kolpingkarneval sind noch Karten für 12 Euro an der Abendkasse erhältlich. Karten für das Hardenberger Glockengeläut (12 Euro) gibt es unter anderem beim Pfarramt 02053 9318-50, im Glocken-Treff 02053 5341 und bei Bettina Wertmann 02053 3919. Den Weiberkarneval organisieren die kfd, Karten für 12 Euro gibt’s bei Martta Willwoll 02053 40109.

Für den Kinderkarneval in der Glocke und die Party im Jugendzentrum gibt es keinen Vorverkauf, einfach kommen und an der Kasse zahlen. Wer noch in Tönisheide als Fußgruppe beim Zug der KG Zylinderköpp mitmachen möchte: Ein Anmeldeformular gibt es auf www.kg-zylinderkoepp.de.