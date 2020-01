Eltern-Kind-Turnen ist ganz neu im Angebot

Ganz neu bietet der MTV nun das Eltern-Kind-Turnen an. Samstags können drei- bis sechsjährige Mädchen und Jungen in der Zeit von 10 bis 11 Uhr das Turnen und Spielen mit Mama, Papa oder einer Begleitung aus der Familie erleben. Geturnt wird – begleitet von Übungsleiterin Isabel, die außerdem von Beruf Erzieherin ist – in der Turnhalle Hüserstraße.

Neue kleine Sportler können an den beiden kommenden Samstagen einfach mal zum Schnuppern vorbei kommen. Informationen gibt es bei Sabine Boll unter 02052 7547 und per E-Mail an info@mtv-langenberg.de.