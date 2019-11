Ein Verletzter bei Unfall auf der Autobahn A44 in Velbert

Der Skoda kam von der Straße ab, schleuderte hinter die Leitplanke in die Böschung und dann zurück auf die Straße.

Velbert-Mitte. Ein 21-Jähriger Velberter ist am Freitag bei einem Unfall auf der Autobahn A44 verletzt worden. Er kam in Fahrtrichtung Essen von der Straße ab.

Ein 21-jähriger Velberter ist am Freitagnachmittag bei einem Unfall auf der A 44 verletzt worden. Der junge Mann fuhr gegen 14.40 Uhr auf der Autobahn in Richtung Essen, als er mit seinem Skoda Superb aus bislang unbekannter Ursache zwischen dem Autobahndreieck Velbert-Nord und der Anschlussstelle Langenberg nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das berichtet die Velberter Feuerwehr. Der Wagen geriet unmittelbar vor einer Brücke in die Böschung und schleuderte hinter der Leitplanke entlang. Ohne den Brückenpfeiler zu touchieren flog der Skoda anschließend über die Leitplanke hinweg zurück auf die Fahrbahn, wo er rund 50 Meter hinter der Brücke quer über beide Fahrbahnen stehend zum Stillstand kam.

Die Feuerwehr sperrte die A44 zwischen dem Dreieck Velbert-Nord und der Anschlussstelle Langenberg in Fahrtrichtung Essen. Foto: Feuerwehr Velbert

Notarzt beobachtet den Unfall zufällig

Die Besatzung des Velberter Notarzteinsatzfahrzeugs, die zufällig auf der Gegenfahrbahn in Richtung Hauptfeuerwache unterwegs war, hatte den Unfall gesehen und sofort über Funk gemeldet, so dass umgehend ein Rettungswagen, die hauptamtliche Wache und ein freiwilliger Löschzug aus Velbert-Mitte anrückten. Der Notarzt drehte unterdessen an der Anschlussstelle Velbert-Nord und kehrte zu der Unfallstelle zurück. Dort hatte ein zufällig mit seinem Auto passierender Berufsfeuerwehrmann der Feuerwehr Essen bereits mit der Erstversorgung des 21-Jährigen begonnen. Der Rettungsdienst übernahm kurz darauf und brachte den jungen Velberter anschließend zur weiteren Behandlung ins Klinikum Niederberg.

Autobahn war zunächst voll gesperrt

Unterdessen sicherte die Feuerwehr die Einsatzstelle und alarmierte den Gerätewagen Öl nach. Mit Ölbindemittel stumpften die Einsatzkräfte die auslaufenden Betriebsstoffe ab und nahmen sie anschließend auf. Außerdem entfernten die Einsatzkräfte Trümmerteile und Erde von der Fahrbahn, die der Wagen bei seinem Ausflug ins Gelände auf die Straße mitgerissen hatte. Der Einsatz der Feuerwehr war um 16.28 Uhr beendet. Der schwer beschädigte Skoda war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt; die Höhe des Sachschadens ist laut Feuerwehr noch nicht bekannt. Die Autobahn war während der Rettungsarbeiten zunächst zwischen dem Autobahndreieck Velbert-Nord und der Anschlussstelle Langenberg in Richtung Essen gesperrt. Anschließend führte die Polizei, die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen hat, den Verkehr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei.