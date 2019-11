Ehemalige Velberter Realschüler feiern Wiedersehen

Melanie Keller, Klasse C – heißt es auf einem Namensschild. Das scheint gar nicht zur Situation zu passen, denn in einem Zimmer des Velberter Brauhaus hat sich eine rund sechzig-köpfige Gruppe Erwachsener versammelt. Tatsächlich ist keiner der Anwesenden noch Schüler, sondern hat seinen Abschluss vor dreißig Jahren gemacht. Da ist es höchste Zeit für das Stufentreffen des Jahrgangs 1989 der Realschule Birth.

Nach so einer langen Zeit gilt es natürlich viel zu bereden, Anekdoten wieder aufleben zu lassen und in Erinnerungen zu schwelgen. Da fällt es den drei Organisatoren gar nicht so einfach, das laute Getuschel zum Verstummen zu bringen, als sie sich zu einer Ansprache erheben. „Ihr kennt doch noch den Leisefuchs“, Keller formt das entsprechende Handzeichen und erntet ausgelassenes Gelächter.

Organisatoren haben detektivisches Geschick bewiesen

„Manche von euch haben sich extrem gut versteckt“, fährt Roland Buschkühler fort, „das war gar nicht so einfach, euch alle zu finden.“ Tatsächlich haben die drei Organisatoren wahres detektivisches Geschick beweisen müssen, um alle ehemaligen Schüler wieder aufzutreiben. „Das hat einiges an Internetrecherche verlangt“, erzählt Buschkühler, aber manchmal mussten auch Briefe an die Eltern oder alte Adressen zur Hilfe gezogen werden.

„Wir haben uns über die ganze Republik verteilt“, erzählt Melanie Schöntag, die dritte im Bunde. Viele haben Velbert verlassen und in Hamburg, Rostock oder Stuttgart die Nachricht vom Stufentreffen erhalten. Zu diesen Auswanderern gehört auch Christian Volmer, der nach seinem Abschluss gar keinen Kontakt mehr zu seinen Kameraden aus Schultagen hatte.

Für Manchen war die Mail eine unerwartete Überraschung

Für ihn war es eine freudige, aber unerwartete Überraschung, als er die E-Mail bekam. „Ich habe natürlich sofort zugesagt“, erzählt er, „es ist schon lustig die anderen wiederzusehen und besonders natürlich die Lehrer.“

Einige von denen haben sich längst unter ihre alten Schüler gemischt, doch andere bleiben zunächst unter sich. Dietmar Borbe hat früher Biologie und Mathematik unterrichtet und ist dankbar für das Stufentreffen und die Mühen der Organisatoren. „Es ist eine einmalige Chance die alten Kollegen wiederzusehen und zu sehen, was aus ihnen geworden ist“, findet er.

Besonders erfreut ist er, den ehemaligen Rektor, Karl-Heinz Platte, wiederzusehen, dem er viel zu verdanken habe. Tatsächlich war die Realschule kurz nach dem Abschluss der Stufe geschlossen worden, so dass sich auch im Kollegium einige Wege trennten.

Begeisterung über das Wiedersehen

Velbert Alte Fotos und ein Film vom Abschluss Das Organisatorenteam hat ein gutes Jahr an der Vorbereitung des Treffens gearbeitet. Sie hoffen, dass von nun an regelmäßigere Klassentreffen stattfinden und auf ein Stufentreffen in zehn oder zwanzig Jahren. Um das Stufentreffens der Realschule Birth abzurunden, liegen alte Fotos der Schüler aus. Außerdem wird ein Film vom Abschluss im Jahre 1989 gezeigt. Im Gedenken an die verstorbenen Klassenkameraden wurden fünf Laternen aufgestellt.

„Man könnte quasi von einer Wiederbelebung sprechen“, versucht Martin Köster das Treffen zu beschreiben. Er ist begeistert davon zu sehen, wie sich die Menschen aus seiner Schulzeit entwickelt haben. „Man sieht sich die Gesichter an und denkt sich: Hey, der hatte doch früher einen Bart“, er lacht.

Aus Schülertagen hat er einen harten Freundeskern behalten. „Ich habe nur Gutes mitgenommen“, erklärt er, „das Schlechte vergisst man.“ „Es ist toll, wieder in die Kindheit einzutauchen“, schwärmt Sandra Lake, „heute ist der Alltag eben völlig anders.“ Sie hätte nicht damit gerechnet, dass sie alle noch einmal wiedersehen würde, doch war vollkommen begeistert, als sie bei Facebook per Zufall auf das Stufentreffen stieß.

Kontakte wieder aufleben lassen

„Wir haben schon viel Blödsinn gebaut“, erinnert sie sich, „aber im Allgemeinen waren wir schon eine nette Stufe.“ „Unser Ziel ist es, einen richtig schönen Abend zu verbringen und vielleicht die alten Kontakte wieder aufleben zu lassen“, erzählt Buschkühler. „Viele von uns sind noch hier und man hat sich einfach nur nicht erkannt“, stimmt Melanie Keller ihm zu, „darum möchte ich von jetzt an mit offeneren Augen durch Velbert gehen.“