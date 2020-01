Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die K-Woche im Überblick

Beginn ist am Palmsonntag, 5. April, um 10 Uhr mit dem Gottesdienst. Im Anschluss wird die Ausstellung eröffnet, die bis 16 geöffnet bleibt. Die Ausstellung ist Montag bis Donnerstag, 6. bis 9. April, jeweils von 15 bis 19 Uhr geöffnet.

Am Montag beginnt um 19 Uhr der Spielfilm, am Dienstag gibt es einen Vortrag und am Donnerstag findet nach der Andacht um 19.30 Uhr das Theaterstück der Gruppe „EURE“ ab 20.30 Uhr statt. Alle Veranstaltungen finden in der Eventkirche, Donnerstraße 15, statt.

Der Vorverkauf für das Theaterstück findet über www.neanderticket.de sowie über die Buchhandlung Peter Kape, Hauptstraße 58, statt. Alle anderen Veranstaltungen können kostenlos besucht werden.