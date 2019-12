Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Geschichte der Linie S9

Die erste Teilstrecke der neuen S-Bahn-Linie S9 öffnete am 24. Mai 1998 zwischen Haltern am See und Essen-Steele. Ab dem 14. Dezember 2003 kam die ehemalige RB 49 – Niederbergische Bahn, vormals N 9 – als Verlängerung der S9 bis Wuppertal Hauptbahnhof dazu. Die Strecke ist somit 90 Kilometer lang.

Bis zum 14. Dezember 2019 war die DB Regio für die S9 verantwortlich, seit dem 15. Dezember bis zum Jahr 2034 betreibt nun die Abellio Rail NRW die Linie.