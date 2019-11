Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Aufführungen

Die Aufführungen „Der Himmel kommt zu uns“ sind am Sonntag, 8. Dezember um 15.30 Uhr, am Samstag, 14. Dezember um 15.30 Uhr und an Heiligabend, 24. Dezember, bereits um 14 Uhr.

Für die Veranstaltung am Freitag, 13. Dezember um 17 Uhr sind Platzkarten erforderlich, da diese vor allem für die Senioren stattfinden wird. Infos gibt es unter 02052 961494 und auf www.kirche-nierenhof.de. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.