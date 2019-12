Der Tatortreiniger säuberte die Bühne in Velbert-Langenberg

„Ich bin von der Spube.“ Von der Spurenbeseitigung. „Ach, Sie putzen!“ – Witzig und kurzweilig führte „Der Tatortreiniger“ durch drei Episoden seiner alltäglichen Arbeit, dieses Mal im Großen Saal des Historischen Bürgerhauses.

Die Spube sei nicht ganz so hoch angesehen wie die Spusi (Spurensicherung). Aber nicht weniger wichtig. Und ganz offensichtlich sehr abwechslungsreich mit interessanten, gefährlichen, amüsanten und bereichernden Begegnungen. Während Tatortreiniger Schotty (Oliver Gabbert) den Boden im Bad des Toten schrubbt, bekommt er ein Peitschenschlag aufs Hinterteil. Hinter ihm steht die Prostituierte Maja (Kristin Schulze), die „flüchtige Bekannte“ des Ermordeten.

Philosophische Dialoge über Normalität vom Jobs

Oliver Gabbert spielte in Velbert-Langenberg Schotty, den Tatortreiniger und Gundula Piepenbring eine Nachbarin. Insgesamt drei Episoden nach der beliebten TV-Serie zeigte das Ensemble. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

„Die meisten wollen Domina, aber ich bin da nicht so festgelegt,“ dann zeigt sie ihm kurz, wie dominant sie sein kann. Allerdings sei sie nur die Vertretung, und selbstständig. Es entstehen philosophisch anmutende Dialoge über die Normalität ihrer jeweiligen Jobs: „Sie putzen toten Leuten hinterher, ist das normal?“

Rein zufällig hat Schotty Sekt dabei, die beiden kommen ins Gespräch, prosten sich zu: „Besteht ein Zusammenhang zwischen Prost und Prostituierte?“, fragt Schotty. Dann wird der Tatort in rotes Licht getaucht und zu „Je t’aime“ können sich die rund 300 Besucher und Besucherinnen ihren eigenen Fantasien hingeben.

Der Tatortreiniger wird bedroht

„Ich putze hier seit zwei Stunden Ihre Gattin weg“, leicht gereizt reagiert Schotty in der zweiten Episode auf die Pistole, mit der Witwer Gehlmann auf den Tatortreiniger zielt. Der Ehemann selbst hatte zuvor seine Frau mit der Axt getötet: „Seit drei Tagen warte ich auf ein Schuldgefühl... Nichts... ich habe mich noch nie so gut gefühlt, ich fühle mich lebendig.“ Egal was er getan habe, es habe nie gereicht, er habe seine Frau nie zufrieden stellen können. „Es war eine kleine Gemeinheit zu viel.“

Schotty und die Prostituierte Maja (Kristin Schulze) diskutieren über die Normalität von Jobs. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Um Schotty nicht aus den Augen zu verlieren, muss dieser sich vor die Toilettentür stellen, während der Mörder auf die Toilette geht. Aber Gehlmann „kann nicht, wenn jemand zusieht“. So wird die Tür geschlossen und Schotty singt „Über den Wolken“, schließlich singen sogar beide zusammen. Dem alten Mann ist klar, dass er sich stellen muss: „Ich habe meine Frau getötet. Aber ich habe ja schon gebüßt.“

Die alte Dame als Mörderin

Stephan Simmet hatte Spaß: „Sehr lustig. Insgesamt sehr gut gemacht. Die Kommunikation, die Art wie sie sprechen, gefällt mit sehr gut.“ Gerade den Witwer, „den älteren Herrn“ habe er super gefunden. Auch zu der Mörderin der dritten Szene bauen sich schnell Sympathien auf. Die kauzige, ständig kichernde, ältere Dame kokettiert mit ihren 87 Jahren und umgarnt den Tatortreiniger.

Dieser stellt schnell fest, dass es sich keineswegs um eine Tat im Affekt und zum Selbstschutz handelte, denn: „Seit 185 Jahren ist dieses Sofa im Besitz von Hellenkamp, da schlitzt dieser Einbrecher das Sofa auf!“, empört sich die Dame. Ganz offensichtlich hat sie den Einbrecher nicht nur geschubst, sondern gezielt mit dem Golfschläger den Schädel eingeschlagen.

Tosender Applaus für den Hauptdarsteller

Velbert Drei kriminelle Episoden Mit drei Episoden stellte sich das „Berliner Kriminal Theater“ vor: In „Ganz normale Jobs“ spielten Oliver Gabbert, Kristin Schulz, Gundula Piepenbring, Mario Krüger und Gerhard Suppus. „Über den Wolken“ wurde von Oliver Gabbert, Thomas Gumpert, Gundula Piepenbring und Maria Jany bestritten. In „Nicht über mein Sofa“ waren Oliver Gabbert, Jutta Schröder, Thomas Gumpert und Mario Krüger zu sehen. Mehr als 50 Schauspieler gehören zu dem Berliner Ensemble, das 22 Stücke im Repertoire hat, und die vor allem im Berliner Umspannwerk Ost auftreten. Infos auf www.kriminaltheater.de.

Damit Schotty schweigt, will sie ihm den schwarzen Maserati schenken: „Sie wollen mich bestechen?“ – „Ich will Sie unterstützen.“ Wie verdreht und verkehrt die Weltsicht sein kann, zeigte das „Berliner Kriminal Theater“ eindrucksvoll in kurzweiligen Dialogen, ideenreich gestaltetem Bühnenbau und in den Bann ziehender schauspielerischer Leistung, vor allem von Oliver Gabbert, der sich fast zwei Stunden seinen Tatorten und Dialogen stellte und tosenden Applaus erntete.