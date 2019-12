Das war das Jahr 2019 in Velbert

Nur noch wenige Tage, dann beginnt nicht nur ein neues Jahr, sondern gleich ein neues Jahrzehnt. 2020 steht vor der Tür und wir schauen noch einmal, was in den vergangenen (fast) 365 Tagen so in Velbert passiert ist.

Januar

Der neue (alte) Standort für den Wochenmarkt in Velbert – der Platz am Offers – kommt gut an. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Das Jahr 2019 beginnt relativ ruhig. Der Parteiennachwuchs gründet den Ring politischer Jugend. Dieser ist politisch neutral, denn zusammengeschlossen hat sich darin der Nachwuchs von CDU, SPD, FDP und Linkspartei. Gerade Schüler will die Organisation erreichen und politisieren.

Die Technischen Betriebe Velbert (TBV) wollen 14 Millionen Euro in Infrastruktur investieren – etwa in das Regenrückhaltebecken an der Siebeneicker Straße in Neviges. Auch die Oststraße sollte saniert werden, dieses Vorhaben ist aber auf 2020 verlegt. Der Umbau der Kreuzung Schmalenhofer-/Nevigeser-/Dellerstraße wurde in Teilen umgesetzt. Außerdem steht der Wochenmarkt jetzt wieder auf dem Platz am Offers.

Februar

Die zweite Gesamtschule kommt, denn deutlich mehr als die geforderten hundert Eltern haben ihre Kinder angemeldet. Los geht es zum Schuljahr 2019/2020 mit vier Zügen und 116 Kindern. Die Gesamtschule Velbert-Mitte startet sechszügig mit 162 Kindern ins neue Schuljahr.

Die Vesperkirche in der Christuskirche übertrifft alle Erwartungen. 14 Tage lang gab es für täglich rund 300 Gäste eine Mahlzeit. Der evangelische Kirchenkreis ist so begeistert, dass es 2020 eine weitere Auflage der Aktion geben wird. Und Bürgermeister Dirk Lukrafka kündigt an, dass er zur Kommunalwahl im September 2020 noch einmal antreten wird.

März

Murat Tirkiz und Perry Freund (mit Warnweste) von der Firma STG installieren Auftrag der Stadtwerke Velbert ein Glasfaserkabel in der Röbbeck. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Das Jahr nimmt Fahrt auf: Nach dem der Wasserschaden behoben ist, eröffnet die neue Kita an der Kastanienallee. Später im Jahr beginnt auch der Neubau der Grundschule und der Sporthalle auf dem Gelände des ehemaligen Sportplatzes.

Die Stadtwerke Velbert verlegen die ersten Glasfaserleitungen, bis 2025 soll das ganze Stadtgebiet versorgt sein. Am Schlagbaum und in der Nähe von Gut Stock werden Neubauten bewilligt und für das Hertiegelände macht die Stadt ein Kino zur Bedingung für den Neubau. Außerdem öffnet die Alte Herrlichkeit wieder (jetzt als Neue Herrlichkeit) und Michael Schmidt leitet zum letzten Mal den Rosenmontagszug.

April

Die Feuerwehr soll bis 2024 neue Fahrzeuge bekommen – und zwar 25 Stück. Kostenpunkt: fast sechs Millionen Euro. Auch Wobau und Spar&Bau investieren, allerdings nicht in den Fuhrpark sondern in den Wohnungsbestand.

Der erste Feierabendmarkt auf dem Offersplatz ist ein Erfolg, die Aktion wird mehrfach wiederholt. Und der Sportplatz Am Berg bleibt nun doch erhalten.

Mai

Die Stadtgalerie Velbert eröffnet mit einiger Verspätung. Bis zum Jahresende sind noch nicht alle Ladenlokale vermietet, das Außengelände ist ebenfalls noch nicht fertig. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Die Stadtgalerie öffnet nach mehrfacher Verschiebung. Pünktlich zum Start gibt es erst einmal Feueralarm, zum Glück nur ein Fehlalarm. Es bleibt nicht der einzige. Ganz fertig ist der Bau noch nicht, ein Ergebnis der Prüfung der Baugenehmigung ist noch nicht bekannt.

Der Streit um das geplante Gewerbegebiet auf dem Areal „Große Feld“ zwischen der Stadt und einer Bürgerinitiative zieht sich über das ganze Jahr; es gibt mehrere Razzien gegen Clan-Kriminalität. ein Bullenkalb wird auf einer Weide zu Tode gequält und immer wieder brennen im Stadtgebiet Altpapiercontainer.

Velbert bekommt mit Morag in Polen und Podujeva im Kosovo zwei neue Partnerstädte, in das Ladenlokal von Sport Klose zieht Rossmann (Eröffnung im November) und die Velberter Kulturloewen – ja, mit „oe“ – werden gegründet. Bei der Europawahl haben die Velberter mit Mehrheit für die Union gestimmt. Die Grünen überholen die SPD, die deutliche Verluste hinnehmen muss.

Juni

Keine guten Nachrichten kommen von Hülsbeck und Fürst (Huf). Der Automobilzulieferer kündigt ein Restrukturierungsprogramm an. Dazu gehören unter anderem die Verkäufe einzelner Unternehmensteile – etwa einer Gießerei, eines Fertigungswerkes in den USA und eines Tochterunternehmens aus Düsseldorf. Die Firma Küppers hingegen ist vorerst gerettet.

Hinter dem Emka-Sportzentrum erfolgt der Spatenstich für das neue Fußballstadion samt Trainingsplatz. Hier soll der Verein seine Spiele austragen, der in der höchsten Klasse spielt – aktuell sind das aber gleich drei: Der TVD, der SC und die SSVg Velbert.

Und das Heka-Center soll hübscher werden. Der Bezirksausschuss legt den Entwurf eines Bebauungsplanes für den Bereich Friedrichstraße/Bahnhofstraße vor. Dabei geht es sowohl um das Gebäude als auch um den kleinen Platz davor.

Teil zwei folgt in einer der kommenden Ausgaben.