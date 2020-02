Das jecke Treiben ist längst noch nicht vorbei

Der Kolpingkarneval findet traditionell genau vierzehn Tage vor dem Karnevalswochenende statt. Danach geht es in Neviges mit dem Karneval zur Kaffeezeit am 14. Februar in die nächste Runde. Auch an Weiberfastnacht und dann beim Kinderkarneval am 20. Februar soll richtig gefeiert werden.

Zudem gehört auch in diesem Jahr die Busfahrt zu den Schull- und Veedelszöch in Köln wieder zum Programm.