Angesichts der Entwicklung der Corona-Pandemie stellt die Sparkasse HRV ab Montag, 23. März, in vier ihrer Filialen den so genannten personenbedienten Service vorerst ein. Davon ist hier vor Ort die Filiale Unterstadt betroffen. Der Zugang zu den Kundensafes bleibt erhalten. Die Sparkasse bittet jedoch, dieses Angebot nur in dringenden Fällen zu nutzen und vorher über das Kunden-Service-Center einen Termin zu vereinbaren. Diese Maßnahmen gelten vorübergehend, sind allerdings derzeit unbefristet.

SB-Angebot bleibt bestehen

Das Selbstbedienungsangebot bleibt in allen Filialen erhalten und kann zu den üblichen Zeiten genutzt werden. Die Teams der vorübergehend geschlossenen Filialen werden andernorts eingesetzt, insbesondere zur Verstärkung des telefonischen Kunden-Service-Centers. Andere Mitarbeiter müssten in dieser Situation für ihr Kind zuhause da sein, heißt es weiter in der Mitteilung.

Die Alternativen nutzen

Jörg Buschmann, Vorstandschef der Sparkasse HRV, will Kunden und Mitarbeiter „so gut wie möglich vor einer Ansteckungsgefahr“ schützen. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

„Es ist uns sehr wichtig, unsere Kunden und Mitarbeitenden so gut wie möglich vor einer Ansteckungsgefahr zu schützen“, begründet Jörg Buschmann die Maßnahme. Darüber hinaus, betont der Vorstandsvorsitzende, sei der Besuch der Filialen in vielen Fällen gar nicht erforderlich. HRV biete mehrere Alternativen, Geldgeschäfte sicher zu erledigen. Bargeldversorgung und Abwicklung des Zahlungsverkehrs seien dabei jederzeit sichergestellt.

58 Stunden geöffnet

Mittels Internetfiliale, Online-Banking und Sparkassen-App könne Vieles auf digitalem Weg abgewickelt werden. Das Kunden-Service-Center (02051 3150, E-Mail an info@sparkasse-hrv.de) sei eine gute Kontakt- Möglichkeit, ohne sich dem Risiko einer Ansteckung auszusetzen. Das Center ist 58 Stunden die Woche erreichbar: montags bis freitags von 8 bis 19 sowie samstags in der Zeit von 9 bis 12 Uhr.

Besser bargeldlos

Da auch der Umgang mit Bargeld ein grundsätzliches Risiko berge, rät Buschmann den Kunden außerdem, beim Bezahlen die kontaktlosen Alternativen per Karte oder Smartphone zu nutzen. „Alles, was dazu beiträgt, persönliche Kontakte zu reduzieren, senkt das Risiko. Und das ist derzeit sicher das wichtigste Ziel.“