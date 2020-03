Der monatliche Arbeitsmarktbericht ist Tradition, mutet zuweilen wie eine reine Pflichtübung an. Aber in Zeiten der Corona-Pandemie fällt auch der „Rapport“ der Arbeitsagentur anders als gewohnt aus. Die krisenbedingte Kurzarbeit dominiert das Geschehen und den Bericht, drängt die nüchternen Arbeitsmarktzahlen an den Rand. Musste Karl Tymister vergangene Woche auf die Frage nach Zahlen noch passen, so hat sie der Chef der Agentur für Arbeit jetzt parat: „Bis vergangenen Freitag haben bereits etwa 3000 Unternehmen aus dem Kreis Mettmann Kurzarbeit angezeigt.“

Leistungen sind sicher

„Diese Zahl ist natürlich beeindruckend hoch“, setzt Tymister fort. „Aber wichtig ist: Das Kurzarbeitergeld ist eine Pflichtleistung und die Leistungen der Bundesagentur für Arbeit sind sicher. Wer einen Anspruch hat, wird sein Geld erhalten. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Geldleistungen schnellstmöglich auszuzahlen. Dafür haben wir alle Bereiche zugunsten der Leistungsbearbeitung umorganisiert.“

Arbeitslosigkeit wird zunehmen

Karl Tymister, Chef der Agentur für Arbeit Mettmann, hat alle Bereiche zugunsten der Leistungsbearbeitung umorganisiert. Foto: Agentur für Arbeit / Arbeit für Arbeit

Die Kurzarbeit soll helfen, Arbeitsplätze zu sichern. Bedingt durch die massiven und schwerwiegenden Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie melden sich im Neanderland allerdings auch zunehmend mehr Menschen arbeitslos. Die Arbeitslosigkeit werde in Folge dessen steigen, heißt es in der Mitteilung der Agentur weiter. Der erste Bericht, der diese Auswirkungen der Corona-Krise abbilden werde, komme am 30. April. Die jetzige Berichterstattung zum Arbeitsmarkt erfolge auf der Datenbasis von Mitte März. Mithin unmittelbar bevor die ersten Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie angeordnet wurden.

Eckdaten sind überholt

Angesichts der aktuellen Entwicklungen folgt daraus, dass diese Daten einen mittlerweile überholten Entwicklungsstand abbilden. Deshalb nur so viel zu den Eckdaten: Im März waren nach Agentur-Angaben kreisweit insgesamt 15.204 Menschen arbeitslos. Das sind 877 oder 6,1 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Die Arbeitslosenquote liegt bei 5,8 Prozent. 2920 Arbeitskräfte werden gesucht – 884 weniger als im März 2019.

Kurzarbeit als Rettungsanker

„Kurzarbeit ist jetzt für viele Unternehmen der Rettungsanker. Wie in der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 versuchen viele Arbeitgeber derzeit, damit ihre Beschäftigten zu halten. Kurzarbeit verhindert Arbeitslosigkeit und gibt den Unternehmen die Möglichkeit, nach Beendigung der Corona-Krise und bei Wiedereinsetzen einer besseren Auftragslage schnell und erfolgreich wieder hoch zu fahren“, erklärt Karl Tymister. Damals in Zeiten der Finanz- und Wirtschaftskrise hätten insgesamt 1081 Unternehmen Kurzarbeit im Kreis Mettmann angezeigt. Anders als vor elf Jahren seien aktuell aber fast alle Branchen von Kurzarbeit betroffen.