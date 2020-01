Bauen, unterhalten und bewirtschaften

Der Fachbereich Immobilienservice baut, unterhält und bewirtschaftet sämtliche Gebäude, die der Stadt Velbert gehören. Außerdem ist er für die Bewirtschaftung aller städtischen Grundstücke zuständig – soweit es keine öffentlichen Wege, Plätze, Parks und Friedhöfe sind.

Der Fachbereich gliedert sich grob in die beiden Abteilungen Planen und Bauen sowie Gebäudebewirtschaftung. Das Team ist in einem gemieteten Objekt an der Heidestraße untergebracht.