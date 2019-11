Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bauampel wird vorübergehend ausgeschaltet

Die Bauampel Am Rosenhügel wird über die Weihnachtstage ausgestellt, dann haben die Autofahrer freie Fahrt.

Der Motschenbrucher Bach wurde dort, wo einst die Ziegelei Buschmann Ton für ihre Ziegelherstellung gewann, bereits vor Jahrzehnten verrohrt und darüber eine Deponie errichtet. Ein Teil des neuen Gewerbegebietes steht auf der alten Verrohrung, was ungünstig ist: Unter anderem sind so Reparaturen an dem Rohr unmöglich.