Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bäume sollen wieder leuchten

Vor dem Alten Rathaus und der Alten Kirche stehen Bäume, die die Werbegemeinschaft in der dunklen Jahreszeit beleuchtet. Aktuell funktioniert das aber nicht, was einige Langenberger sehr bedauerlich finden. Doch die LWV weiß bescheid: „Es hat einen Kurzschluss in einer der Leitungen gegeben“, erläutert deren erster Vorsitzender Jörg Motzkau. „Und das muss nun überprüft werden.“

Allerdings benötigen die Handwerker dazu einen Hubsteiger, da die Anschlüsse sehr weit oben angebracht sind. Und derzeit sei keiner verfügbar, sagt Motzkau. „Wir warten also.“ Und dann leuchten auch bald die Bäume wieder.