Ausstellung mit Langenberger Bauhaus-Schülerin in Kranenburg

Zu Lebzeiten war ihr Werk überregional kaum bekannt, geriet mit der Zeit sogar in Vergessenheit. Aber mit Ablauf des Bauhaus-Jahres 2019 erinnert das Museum Katharinenhof in Kranenburg am Niederrhein mit einer Ausstellung an die Langenberger Bauhaus-Schülerin Lotte Marx-Colsman. Das Museum verwaltet seit Langem die Bestände der Lotte-Marx-Colsman-Stiftung und möchte an diese ungewöhnliche Künstlerin erinnern.

Die Museumsfachfrau und Kulturhistorikerin Dr. Ulrike Laufer, die die Ausstellung im Dezember auch eröffnet hatte, hat sich auch mit Bauhaus-Biograhpien beschäftigt. Auf dem „Blog Interdisziplinäre Geschlechterforschung“ des Netzwerks Frauen- und Geschlechterforschung NRW hat sie das Leben der niederbergischen Künstlerin nachgezeichnet.

Künstlerisches Talent liegt in der Familie

Das Museum Katharinenhof am Niederrhein verwaltet die Bestände der Lotte-Marx-Colsman-Stiftung. Foto: Volker Hartmann / FFS

Geboren 1907 bekam Lotte Marx-Colsman ihr künstlerisches Talent in die Wiege gelegt: Ihre Mutter Lili, eine spätimpressionistische Malerin, war an der Düsseldorfer Kunstakademie ausgebildet worden. Außerdem gehörte zum Verwandtenkreis auch Gertrud Colsman, Kunstsammlerin und eine Mitbegründerin des Folkwang-Museums. https://www.waz.de/staedte/velbert/article227940649.ece

Doch eine künstlerische Ausbildung genoss Lotte zunächst nicht. Stattdessen musste sie den klassischen Weg von Töchtern in jener Zeit gehen: „Haustochter bei einem Pfarrer, Landfrauenschule, Klavierunterricht“, schreibt Laufer. Erst mit 21 setzte sie ihren Wunsch durch, sie wollte die Kölner Werkschule besuchen. Der Düsseldorfer Maler und ihr späterer Ehemann Otto Marx sollte sie auf die Aufnahmeprüfung vorbereiten.

Erst mit 27 Jahren setzt sie ihre künstlerische Laufbahn fort

Nur drei Monate blieb sie in Köln, dann brach sie auf Wunsch der Familie die künstlerische Ausbildung ab. Warum, schreibt Ulrike Laufer, sei nicht bekannt. Erst mit 27 setzte sie ihre Wunschlaufbahn fort: An der Berliner Kunstschule lernte sie den ehemaligen Bauhauslehrer und Künstler Johannes Itten kennen, der kurz darauf die Höhere Fachschule für textile Flächenkunst an der Krefelder Webschule aufbaute. Lotte Colsman folgte ihm.

In der Zeit des Nationalsozialismus – das Bauhaus war von den Regierenden aufgelöst worden – ging Lotte Colsman nach Düsseldorf, um bei Oskar Moll „ihre Begabung in der Flächen-, Farb- und Mustergestaltung zu vervollkommnen“, berichtet Ulrike Laufer. Im Anschluss betätigte sie sich als Musterzeichnerin für verschiedene Textilfirmen.

Stiller Protest gegen den Nationalsozialismus

Da sie sich den Nazis verweigerte, durfte sie als Meisterin keine eigene Stickwerkstatt gründen. Stattdessen kam sie über die Kunstgewerbeschule Stuttgart zur Städelschule in Frankfurt, bevor sie im Krieg als Krankenschwester in Barmen arbeiten musste. Dort bewies sie erstmals künstlerische Selbstständigkeit: Sie stickte eine Tischdecke im stillen Protest gegen das herrschende Regime.

Noch im Krieg heiratete Lotte Colsman ihren früheren Lehrer Otto Marx, 1945 zog das Paar auf ein Gehöft in Vynen bei Xanten. Ihre textilen Arbeiten, vor allem ihre Webarbeiten, trugen zum Lebensunterhalt bei. Nach ihrer zweiten Ehe (1965-69) blieb sie am Niederrhein und es entstanden – laut Ulrike Laufer – „ausdrucksstarke textile Werke“: Stickereien, zum Teil mit Bildmotiven, zum Teil als subtile geometrische Abstraktionen, daneben auch Gobelins und große Teppiche, manche von ihnen eigens für Kapellen im Niederrhein gefertigt. Sie begann, mit Fotocollagen zu experimentieren – aus den mehrmals gespiegelten Collagen entstanden Muster für ihre textilen Bildwerke.

Velbert Die Biografin Dr. Ulrike Laufer ist seit 35 Jahren Museumsfachfrau, Kuratorin, Publizistin und Kulturhistorikerin. Über München, Mannheim und Berlin landete sie schließlich in Essen als Wohnort. Ihre Arbeitsorte sind über ganz Deutschland verstreut, sie sei aber „auch gerne in NRW aktiv“, schreibt sie auf gender-blog.de. So ist Laufer unter anderem Mitglied des Arbeitskreises „Moderne im Rheinland“. Ihr Promotionsthema war die Geschichte der Frauenemanzipation.

Später veröffentlichte sie einen Band mit Gedichten, die Verbindung von Kunst und Religion bestimmte ab da ihr Schaffen. Es war ein Anliegen von Lotte Marx-Colsman, dass ihr Nachlass dem Museum und damit ihrer Wahlheimat Niederrhein erhalten blieb. Sie starb 1996.

Der Artikel enthält Auszüge aus: Ulrike Laufer: Bauhausbiografien. Die Künstlerin Lotte Marx-Colsman, in: blog interdisziplinäre geschlechterforschung, 05.02.2019, www.gender-blog.de/beitrag/bauhausbiographien-die-kuenstlerin-lotte-marx-colsman/, DOI: https://doi.org/10.17185/gender/20190205