Auffahrunfall mit Folgen: Zwei Velberter beteiligt

Ratingen/Velbert. Autofahrer erkannte zu spät vor ihm bremsende Fahrzeuge und fuhr auf. Zwei Menschen wurden verletzt, es entstand hoher Sachschaden.

Gleich vier Autos – darunter zwei aus Velbert – waren in einen Auffahrunfall am Dienstagmittag auf der Brachter Straße (L 422) in Ratingen verwickelt. Ein Fahrzeugführer und ein Mitfahrer im gleichen Wagen (Audi) wurden nach eigenen Angaben leicht verletzt. An den vier Fahrzeugen, von denen drei abgeschleppt werden mussten, entstand insgesamt ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mindestens 25.000, Euro.

Zur Unfallzeit, so die Polizei, hatte ein 38-jähriger Mann aus Mettmann, mit einem silbergrauen PKW VW Caddy, die Landstraße in Richtung Ratingen-Mitte befahren. In Höhe der Einmündung Altenbrachtweg bemerkte er nach eigenen Angaben zu spät, dass vorausfahrende Fahrzeuge verkehrsbedingt stoppten, weil ein PKW nach links abbiegen wollte.

Mit großer Wucht

Mit großer Wucht prallte der VW Caddy in das Heck des bereits stehenden silbergrauen PKW Skoda Superb eines 61-jährigen Krefelders. Dessen Skoda wurde durch die Wucht des Zusammenpralls wiederum in das Heck des davor stehenden schwarzen PKW Audi Q7 eines 18-jährigen Velberters gedrückt. Der Caddy schleuderte nach dem Aufprall auf den Skoda noch mit seinem Heck bis auf die Gegenfahrbahn und beschädigte dort die Fahrerseite des entgegenkommenden weißen PKW Ford Grand C-Max eines 49-jährigen Velberters.