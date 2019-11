Sie kooperieren schon seit langem: die Mitglieder des VHS-Arbeitskreises Alt Langenberg und Mitglieder der drei Essener Heimatvereine Steeler Archiv e. V., Heimat- und Burgverein Burgaltendorf und Mineralienmuseum Kupferdreh.

Nun wollten sich die Essener die aktuelle heimatkundliche Ausstellung im Alten Rathaus anschauen, die ihnen die Langenberger auch mit Freude zeigten. Doch neben der Ausstellung, die auch jedem „normalen“ Besucher offen steht, fachsimpelten die ehrenamtlich Engagierten beider Städte ausgiebig und lernten – wieder einmal – Interessantes und Nützliches.

Kooperation entstand durch einen ehemaligen Langenberger

Das Modell des Eisenbahnausbesserungswerks Velbert-Langenberg hat der Ex-Langenberger Harald Vogelsang gebaut. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Zu der Kooperation kam es durch den Langenberger Harald Vogelsang, der heute in Steele-Horst wohnt und in Essen-Steele nach und nach alle Bahnhöfe in Miniatur nachgebildet hat. Für den Langenberger Arbeitskreis hatte Vogelsang 2007 den Langenberger Bahnhof und das Eisenbahnausbesserungswerk komplett in Miniatur nachgebaut.

Unter Glas ist das beeindruckende Modell auch nach wie vor in der ersten Etage des Alten Rathauses zu besichtigen. Vogelsang selbst war bei der Abordnung am Freitag nicht zugegen, da er derzeit für den Steeler Verein den Miniaturbahnhof Steele-Ost auf dem dortigen Weihnachtsmarkt ausstellt.

Anwohner des Stadtteils stellen Unterlagen zur Verfügung

Manfred Driehorst vom Steeler Archiv traf als einer der ersten Besucher ein. Er erzählte von seiner Arbeit dort. In der ehemaligen Ruhrau-Schule in der Nähe des Steeler Marktplatzes hat der Verein auf drei Etagen ein Archiv mit Leseraum, darüber hinaus zwei weitere Lager zur Dokumentaufbewahrung.

Driehorst ist auch Familienforscher und stolz auf so manches Dokument: „Wir haben wirklich alte Dokumente, zum Beispiel aus dem 17. Jahrhundert.“ Wie auch in Langenberg bekomme der Verein regelmäßig Unterlagen von älteren Leuten: „Wollt ihr die haben, unsere Kinder wollen nicht mehr“, zitiert der Essener. Und alles, was zu Steele gehört, nehme er natürlich. Siegbert Lüdtke nickt und erzählt von der Bücherstadt Langenberg, die auch oft Spenden bekomme: „Nicht nur Bücher.“

Steeler Archiv verwaltet Zehntausende Bilder

Das Steeler Archiv publiziert einmal im Jahr eine Broschüre, verwaltet mehr als 30.000 Bilder. Die Langenbergerin Monika Heitmann weiß auf Anhieb nicht, wie viele Bilder und Dokumente der Arbeitskreis hat: „Sie müssen immer wieder sortiert werden, sind ja zum Teil auch doppelt oder mehrfach vorhanden.“ Das habe damit zu tun, dass die digitalisierten Bilder auch mehrfach in unterschiedlichen Ordnern landeten.

In Steele habe man manchmal auch das Problem, dass man dann gar nicht wisse, was überhaupt fotografiert wurde. Deshalb scannt Heimann immer Vor-und Rückseite. Alle sind sich gerade einig, dass es gut ist, dass die älteren Mitglieder immer noch aktiv sind. Diese könnten sich oftmals erinnern.

Velbert Geöffnet sonntags außerhalb der Ferien Der VHS-Arbeitskreis Alt Langenberg hat die aktuelle Ausstellung „Teil 3 von Abriss, Neubau, Wandel“ immer sonntags außerhalb der Schulferien von 14.30 bis 17 Uhr in der ersten Etage des Alten Rathauses, Hauptstraße 94, geöffnet: bis zu den Weihnachtsferien noch an den Sonntagen 1., 8. und 15. Dezember. Die Dauerausstellung kann kostenfrei besucht werden. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen steuern gerne ihre Geschichten bei. Je nachdem, wer gerade Dienst hat, sind diese immer eine abwechslungsreiche Ergänzung, so dass auch mehrfache Besuche lohnen.

Informationen zu den Bildern sind wichtig

Deshalb sei es auch so wichtig, dass auf den Originalen auf der Rückseite steht, was es ist, wer es ist, wo und wann das Bild entstand. Barbara Brombeis ergänzt, dass man diese Informationen manchmal durch winzige Details erhält: „Wenn man zum Beispiel weiß, wann ein Kamin abgerissen oder etwas umgebaut wurde.“

Als Manfred Driehorst seine Arbeit beim Archiv aufnahm, habe er die ersten alten Dokumente in Prospekthüllen vorgefunden. Er habe in Hamburg eine Firma gefunden, die ihm inzwischen Hüllen in dem alten Folioformat, länger als DIN A4, produziert. Die Stadt Essen unterstütze den Verein, er sei gut aufgestellt, auch finanziell, und mit allen notwendigen Arbeitsmittel ausgestattet. In Langenberg hingegen fehlt es an mehreren Stellen, unter anderem an schnellen und neuen Rechnern sowie einem guten A3-Scanner.