Abgabe und Ausgabe eine Woche vor dem Fest

Alle Jahre wieder werden die fertig gepackten Weihnachtstüten von den Ehrenamtlichen der Tafel entgegengenommen. Das passiert in Velbert am Montag, 16. 12., jeweils von 11 - 18 Uhr in Velbert-Mitte, Friedrichstraße 320 (ehemalige Kita St. Joseph); in Langenberg, Kreiersiepen 7 (Altes Vereinshaus), und in Neviges, Schaesbergstraße 2 - 4.

Am Dienstag, 17. 12., werden die Spenden dann von 13 - 16 Uhr in Neviges, Schaesbergstraße 2 - 4, und in Langenberg, Kreiersiepen 7, an bedürftige Menschen weitergegeben. Die Ausgabe in Velbert-Mitte, Friedrichstraße 320, ist tags darauf am 18.12. von 13 - 18 Uhr.