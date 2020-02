„Aralandia“ ist im Verlag BoD, Books in Demand, erschienen und kostet 9,99 Euro. Am 17. Juli, 19 Uhr, liest Tanja Heinze auf Einladung des Bürgervereins Neviges-Hardenberg im Awo, Stadtteiltreff, Elberfelder Straße 21.

Im Grünen Zoo Wuppertal gibt es am 28. März um 13 Uhr eine Signierstunde mit der Autorin. Tanja Heinze hat an der Bergischen Universität Philosophie studiert und lebt in Wuppertal.