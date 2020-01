240 Mitglieder im Verein

Die Veranstaltungen des Bergischen Geschichtsvereins Abteilung Velbert-Hardenberg (240 Mitglieder) sind in der Regel kostenlos, außer beispielsweise Exkursionen. Zumeist finden Vorträge bei der Freiwilligen Feuerwehr in Langenberg, Vosskuhlstraße 36-38, statt. Beginn ist in der Regel um 19 Uhr.

Genaue Informationen zu Veranstaltungsorten, Zeiten und mehr erteilt der Geschichtsverein auf seiner Homepage auf www.bgv-velbert-hardenberg.de, auch die 1. Vorsitzende Dr. Jutta Scheidsteger gibt Auskünfte unter 02051/ 985144. Flyer mit dem genauen Programm liegen unter anderem in Stadtarchiv im Rathaus (Thomasstraße 1) aus.