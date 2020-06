21-Jähriger rast mit Mercedes über den Velberter Busbahnhof

Velbert. Zahlreiche Zeugen informierten die Polizei. Sie konnten den Wülfrather schließlich fassen. Der junge Mann zeigte sich völlig uneinsichtig.

Die Polizei hat am Dienstagabend einen jungen Verkehrsrowdy aus dem Verkehr gezogen, der mit überhöhter Geschwindigkeiten die Straße in Velbert-Mitte unsicher gemacht hatte. Der 21-jährige Wülfrather zeigte sich völlig uneinsichtig.

Die Velberter Polizei wurde am frühen Dienstagabend von mehreren Zeugen alarmiert, weil zu dieser Zeit ein Mercedes C63 AMG mit Hagener Kennzeichen mit sehr gefährlichen Fahrmanövern, den ZOB in befuhr. Dabei wurde das schwarze Mercedes AMG Coupé mit auffälligen gelben Streifen, gleich mehrfach und dabei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, rund um die Bussteige gelenkt, um den PS-starken Wagen dabei in den Kurven offenbar effektheischend zum Driften zu bringen.

Zeugen konnten Wagen genau beschreiben

Als die Velberter Polizei nur kurze Zeit später am ZOB eintrafen, konnte der genau beschriebene Wagen und dessen Fahrer dort aber nicht mehr sofort angetroffen werden. Stattdessen gab es aber sehr schnell weitere telefonische Meldungen von Zeugen, die den auffälligen AMG Mercedes aktuell auch auf anderen Straßen in Velbert-Mitte mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gesehen hatten.

„Ich nehme mit einen Anwalt“

Kurze Zeit später konnte der auffällige Hagener Mercedes daraufhin von einer Streifenwagenbesatzung auf der Heidestraße angehalten werden. Am Steuer des sportlichen AMG Coupés befand sich ein 21-jähriger Wülfrather, der sich auf Vorhalt spontan äußerte, dass die Polizei ja doch keine Beweise habe und er sich einfach einen Anwalt nehmen würde. Weil sich der junge Mann weder ausweisen, noch einen Führerschein vorlegen konnte, wurde der Wülfrather zur weiteren Überprüfung zur Polizeiwache gebracht. Diese durfte der 21-Jährige dann erst wieder verlassen, nachdem dort Führerschein und Personalausweis des jungen Mannes vorgelegt werden konnten.

Charakterlich Eignung soll geprüft werden

Die Velberter Polizei erstattete Anzeige gegen den 21-jährigen Autofahrer. Parallel dazu wurde ein entsprechender Bericht an die zuständige Straßenverkehrsbehörde gefertigt, damit diese eigene Maßnahmen unternimmt, um die geistige und charakterliche Eignung des Betroffenen zum Führen von Kraftfahrzeugen genauer zu prüfen,. Der Wülfrather war genauso wie sein 22-jähriger Beifahrer aus Wülfrath äußerst respektlos, immer wieder anmaßend und dabei oft verbal aggressiv und provokant. Weitere sachdienliche Hinweise zum verbotswidrigen und gefährlichen Fahrverhalten des beschriebenen Mercedes am Dienstabend im Velberter Stadtgebiet, von bislang eventuell noch unbekannten Zeugen, nimmt die Polizei in Velbert, 02051 946-6110 entgegen.