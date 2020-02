Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Hauptzuläufe bringen Wasser aus einem Einzugsgebiet von 100,3 km²

Die Sorpetalsperre wurde 1935 in Betrieb genommen, gebaut wurde an der bis dahin größten Baustelle Europas ab 1926.

Der Gesamtstauraum liegt bei 70 Millionen Kubikmetern.

Zuläufe sind der Sorpebach in Amecke und ein seitlicher Zulauf, etwa 1,5 Kilometer vor Amecke, der in einem Tunnel Wasser von der Settmecke und der Röhr transportiert. Das Einzugsgebiet wurde so verdoppelt.