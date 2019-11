Zusatzausbildung in der Traumatherapie

Carolin Allewelt (36) ist verheiratet und hat zwei Söhne im Alter von einem und vier Jahren.

Sie selbst ist in Remscheid aufgewachsen und hat in Bochum Soziale Arbeit studiert.

Als Sozialarbeiterin hat sie in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Remscheid gearbeitet.

Fünf Jahre lang war sie therapeutische Leiterin einer Jugendgruppe.

Berufsbegleitend absolvierte sie eine Zusatzausbildung in Kinder- und Jugendpsychotherapie.

Sie hat eine weitere Zusatzausbildung in der Traumatherapie.

In Telgte hat sie bereits in einer Praxis gearbeitet, nun eröffnet sie in Sundern ihre eigene.

Informationen zu Sprechzeiten und Kontaktmöglichkeiten gibt es auf der neuen Praxis-Homepage unter www.praxis-allewelt.de