Westenfeld: Adventsweg bietet Chance zum Innehalten

Westenfeld. Bei der Umsetzungen haben die unterschiedlichsten Akteure in und aus Westenfeld mitgewirkt.

„Alles hat sein Zeit im Advent: Ankommen, Innehalten, Barmherzigkeit, Hoffnung, Stille und Dankbarkeit.“ Dieser Satz auf dem Flyer zum Westenfelder Adventsweg, der am vergangenen Samstag installiert wurde und ab sofort für alle Menschen begehbar ist, weckt Neugier.

Die Westenfelder Wortgottesdienstleiterin Astrid Japes hatte die Idee dazu: „Die Meinkenbrachter St.-Nikolaus-Kirchengemeinde hatte das schon im ersten Lockdown zu Ostern als Kreuzweg gemacht, dort mit Symbolen, Zeichen und Texten auf der Straße. Jetzt haben wir es in der Weist mit Texttafeln umgesetzt“, erklärt Britta Kaiser vom Pfarrgemeinderat der St.-Agatha-Gemeinde in Westenfeld unserer Zeitung beim Besuch des Aufbaus des Weges.

Nach der ersten Idee und der Zustimmung der Gremien kam dann das Brainstorming zur Ausgestaltung des Adventsweges. Eine große Rolle spielen dabei alte, etwa 1,5 Meter hohe Holzstämme als Basis für die sechs Stationen, die jeweils unter den eingangs erwähnten Aspekten stehen.

Start des Adventsweges ist in der Nähe des Natur-Kindergartens in der Weist

Start ist in der Nähe des Natur-Kindergartens in der Weist, von dort führt der Weg über den landwirtschaftlichen Weg Richtung Hellefeld und dann am Hang entlang als Rundweg wieder Richtung Westenfeld.

An den Stationen sind jeweils sechs kurze Texte zu den Leitmotiven zu lesen. „Das Ganze soll auch als kleine Auszeit gesehen werden“, berichtet Astrid Japes. An jeder Station ist auch eine Bank vorhanden, so dass man dort sitzen und die Texte auf sich wirken lassen kann.

Die Symbole Stall, Stern, Flügel, Flamme, Stern und Herz hat WMV geliefert

Bei der Umsetzungen haben dann die unterschiedlichsten Kräfte in und aus Westenfeld mitgewirkt: „Auf die Holzstelen als Basis wollten wir die Texte und darauf noch verschiedene adventliche Symbole setzen“, berichtete Astrid Japes von der Konzeption einer Station.

Die Symbole Stall, Stern, Flügel, Flamme, Stern und Herz hat die im Westenfelder Gewerbegebiet am Gelben Berg ansässige Metallfirma WMV von Stefan Schulte geliefert: „Sie hat uns die Symbole aus einer Metallplatte gelasert“, berichtet Britta Kaiser.

„Die Menschen laufen in diesen Zeiten ja viel und suchen die frische Luft“

Die Texte wurden dann bei der Agentur Schrewe und Mues auf die richtige Größe für die Flyer gebracht und gedruckt Diese sind am Wegbeginn in einer Box zu finden. Außerdem wurden bei Schrewe und Mues in Sundern auch die großen Texttafeln entworfen und letztlich auf die Tafeln gezogen.

Am Samstag nun wurde alles zusammengefügt und aufgebaut: „Die Menschen laufen in diesen Zeiten ja viel und suchen die frische Luft. Da hoffen wir doch auf einen regen Verkehr auf dem Adventswanderweg“, sagen die Westenfelder zu ihrem Projekt, das eine adventliche Auszeit in der freien Natur ermöglicht. Die sechs Stationen sollen bis Mitte Januar stehen bleiben.

Erzbistum Paderborn schießt 1000 Euro zum Projekt „Adventsweg“ zu

Erfreulich sei auch die Unterstützung, die die Agatha-Kirchengemeinde aus dem Erzbistum Paderborn durch den Fond „Weihnachten trotz Corona“ erhalten hat. „Wir haben ein kurzen Antrag nach Paderborn geschickt, der schon wenige Zeit später genehmigt wurde“, sagt Britta Kaiser. Und kurz darauf wurden 1000 Euro bewilligt, um die Kosten in der Gemeinde für diese Idee besser tragen zu können.

Beim Erzbistum heißt es dazu: „Viele hauptberuflich und ehrenamtlich Engagierte im Erzbistum sind mit viel Herzblut dabei, den Menschen bei allen Einschränkungen eine besinnliche Adventszeit und ein stimmungsvolles Weihnachtsfest zu ermöglich. Sie wollen präsent sein, offen sein und alle willkommen heißen, die in dieser Zeit die Angebote der Kirche wahrnehmen wollen. Mit viel Kreativität werden dafür Ideen gesammelt.“

Gefördert werden pastorale Initiativen in der Advents- und Weihnachtszeit

Gefördert werden pastorale Initiativen in der Advents- und Weihnachtszeit. Die Verfügung zur Förderung neuer Projekte zur Umsetzung des Zukunftsbildes in den Gemeinden wurde dafür erweitert. Die Förderhöchstsumme beträgt 12.500 Euro, so das Erzbistum, die Gemeinde muss zehn Prozent Eigenleistung erbringen.