Vier Sportvereine erhalten in Sundern Förderung

Die Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, Andrea Milz, hat am Dienstag für das Stadtgebiet Sundern weitere Fördermaßnahmen im Rahmen des Programms „Moderne Sportstätte 2022“ bekannt gegeben. Von dem Programm profitieren in einem ersten Schritt innerhalb des Stadtsportverbandes Sundern der SSV Allendorf, der SuS Stemel, der TC Blau-Weiß Stemel und der SuS Westenfeld.

„Das ist eine gute Nachricht, dann hat das Ministerium in Düsseldorf auch unseren Anträgen und dem von uns gesetzten Förderrahmen für diese vier Vereine so zugestimmt“, freute sich der Vorsitzende des Stadtsportverbandes Michael Kaiser gestern Mittag nach Anfrage dieser Zeitung. Wenn auch der Jubel angesichts des weiterhin vorhandenen Mankos verhalten war.

Insgesamt 70.000 Euro überweist das Sportministerium an die Vereine. „Wir haben zunächst die Vereine gemeldet, die einen besonderen zeitlichen Druck haben“, so Kaiser weiter. Insbesondere in Stemel und vor allem in Allendorf will man die Winterpause nutzen, um die Baumaßnahmen bis zum Saisonstart anzupacken und abzuschließen.

Ministerium: Spürbarer Beitrag

Von dem Förderprogramm profitieren bereits mehr als 1000 Sportvereine aus ganz NRW. Die

Staatssekretärin Andrea Milz zu den Zuschüssen: „Ich freue mich, dass wir mit den nun erteilten Förderentscheidungen unseren Vereinen tatkräftig unter die Arme greifen können. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, einen spürbaren Beitrag zur Modernisierung unserer Sportstätten zu leisten. Dies ist uns mit diesem Förderprogramm gelungen. Nun können wir den Sanierungsstau deutlich reduzieren.“

Freude über die gute Nachricht gibt es beim SSV Allendorf über 20.000 Euro aus dem Topf: Gefördert wird die Reparatur des Kunstrasenplatzes und die Modernisierung des Tennisheims. „Das war auch wirklich dringend, denn gerade im 16-Meter-Raum war der Kunstrasen sehr desolat“, bestätigt Michael Kaiser. Aber gerade hier werde auch der Nachteil dieser Förderung deutlich, so Kaiser. Denn der Zuschussbedarf sei wesentlich höher gewesen: „Der Schuh drückt weiter“, betonte der Stadtsportverbandsvorsitzende. Fakt sei, dass man ja nur 380.000 Euro zur Verfügung gestellt bekomme, es aber mit einer verhältnismäßig großen Zahl an Vereinen teilen müsse. Beim SuS Westenfeld wird die Modernisierung der Platzanlage vor allem unter dem Aspekt der Sicherheit mit 10.000 Euro gefördert. Eine gute Botschaft auch für den TC Blau-Weiß Sundern: Gefördert wird dort die Renovierung des Vereinsheims mit 25.000 Euro. Als vierter Verein profitiert der SuS Stemel mit seiner Tennisanlage an der Frankfurter Straße: 15.000 Euro gibt es für den Bau eines neuen Platzes. https://www.wp.de/staedte/sundern/sundern-sport-investitionsprogramm-ist-total-ueberzeichnet-id230271924.html

Anträge bis Sommer

Der Stadtsportverband Sundern wird nun die weiteren Anträge bis Mitte 2021 stellen: „Die nun verbliebenen 310.000 Euro gehen uns nicht verloren“, so Michael Kaiser.

