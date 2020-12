Beispiel für ein CoWorking Space (Foto): In der „ikantine“ auf dem Gelände des !PS / Innovations Park Schaumburg in Stadthagen finden Kreative, Freiberufler, StartUps oder kleine Firmen ganz flexibel Büro-Arbeitsplätze. Auch im Neheimer Kaiserhaus gibt es eine Coworking-Space.

Wirtschaftsförderung Umfrage: Interesse an Coworking-Space in Sundern?

Sundern. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Sundern will die Möglichkeiten eines Coworking- Space ausloten - Antworten bis 10. Januar möglich.

Digitalisierung, Neue Arbeit, Fachkräftesicherung, Work-Life-Balance – immer wieder hallen diese Worte durch die Medien und sind politisches Thema. Aber was bedeutet das alles konkret, für die Region und für Sundern? Die Wirtschaftsförderin der Stadt Sundern, Julia Wagener, lässt diesen Worten Taten folgen und möchte diese Schlagworte für die Bürger Sunderns greifbar machen.

Zusammenarbeit mit Büro für Regional- und Standortentwicklung

In Zusammenarbeit mit dem beauftragten Büro für Regional- und Standortentwicklung region + projekt und der CoWorkLand Genossenschaft soll vor Ort untersucht werden, ob die Einrichtung eines Coworking-Spaces dabei helfen kann. „Brauchen wir eine Coworking-Einrichtung in Sundern?“, ist die Frage bei der Bedarfsanalyse.

In einer Umfrage geht es darum, ob solche Räume zum kreativen und gemeinschaftlichen Arbeiten in Sundern fehlen, was benötigt wird und vor allem: „Würden Sie einen Coworking-Space vor Ort nutzen?“ Auf die Antworten ist Julia Wagener schon sehr gespannt.

Mehrstufiger Beteiligungsprozess

Gemeinsam mit dem Büro region + projekt und der CoWorkLand Genossenschaft wurde ein mehrstufiger Beteiligungsprozess entwickelt, der Interessierten ab sofort die Möglichkeit bietet, sich zu diesem Thema zu melden und sich in den Planungsprozess einzubringen. Der erste Schritt ist eine Online-Umfrage, die bis zum 10. Januar läuft. Die Befragung ist anonym und richtet sich sowohl an Arbeitnehmende, Studierende und Auszubildende, aber auch an Arbeitgeber, Solo-Selbstständige, Freiberufler und ehrenamtlich engagierte Menschen .

Wer denkt noch über neue Arbeitsformen nach? Coworking ist ein Begriff aus dem Englischen und bedeutet nichts Anderes als „zusammenarbeiten”. Die Projektverantwortlichen in Sundern bitten um Teilnahme an der Online-Befragung bis zum 10. Januar unter https://lamapoll.de/coworking-sundern Auch Personen und Gruppen, die privat über Einrichtung oder Betrieb eines Coworking-Spaces in Sundern nachdenken oder diesen bereits konkret planen, sollen berücksichtigt werden. Kontakt zu Julia Wagener: 02933 / 81-180, E-Mail: j.wagener@stadt-sundern.de

Zusätzlich finden Interviews mit Vertretern von Vereinen und Verbänden, Repräsentanten von Hoch- und Volkshochschulen sowie mit Wirtschaftsförderungen und Unternehmern aus der Region statt. In beiden Befragungsformen soll geklärt werden, ob es eine entsprechende Nachfrage und Nutzergruppen für einen dauerhaften Coworking-Space in Sundern gibt. Anschließend werden weitere Schritte geplant.

Chance mitzuentscheiden

„Sie haben die Chance, über diesen Ort mitzuentscheiden und ihn mitzugestalten. Nehmen Sie bitte an der Online-Umfrage teil“, ruft Manuela Wehrle, Inhaberin des Büros region + projekt zur Teilnahme an der Umfrage auf. Einen echten Mehrwert bietet ein Coworking-Space beispielsweise für Menschen, die im Home-Office arbeiten. Insbesondere die Corona-Pandemie hat viele bisherige Strukturen verändert. So stellen viele Firmen fest, dass eine räumliche Anwesenheit ihrer Mitarbeiter an einem festen Unternehmenssitz nicht zwingend erforderlich ist. Vieles wurde zwischenzeitlich digitalisiert, sodass in großer Teil der Arbeitnehmer von zuhause aus arbeiten kann.

Lange Pendelzeiten entfallen

Dadurch entfallen zwar lange Pendelzeiten, gleichzeitig treten aber andere Probleme auf: Eine fehlende Trennung zwischen Beruf und Privatleben, kein Austausch mehr mit Kolleginnen und Kollegen oder zu viel Unruhe zu Hause durch andere Familienmitglieder. Ein Coworking-Space bietet hier das Beste aus beiden Welten: Einen professionellen Arbeitsplatz mit guter Ausstattung und einen branchenübergreifenden Austausch mit anderen Coworkern. Gleichzeitig verkürzt sich, wenn der Coworking-Space quasi direkt um die Ecke ist, sodass mehr Zeit für Familie,Privatleben und das Ehrenamt bleibt. Auch eine multifunktionelle Nutzung ist vorstellbar: Neben Computerarbeitsplätzen bieten manche Spaces auch Werkstätten, Besprechungs- und Kreativräume, Kinderbetreuung, Postannahmestellen und Cafés. So ein Ort kann daher auch für die Unternehmen oder für Ehrenamtliche vor Ortinteressant sein. Ehrenamtliche profitieren durch das Netzwerken. „Aber man schafft einen offenen, kreativitätsfördernden Ort für Austausch und Zusammenarbeit“, so Sunderns Wirtschaftsförderin Julia Wagener.