Trauer in Sundern um Bernd Schwens

Sundern. Trauer in Sundern um den SPD-Politiker Bernd Schwens. Der derzeitige Ratsherr und auch Kandidat für den nächsten Rat starb am Freitag.

Eine traurige Nachricht beschäftigt die Politik in Sundern: Der SPD-Ratsherr Bernd Schwens, ist am Freitag im Alter von 64 Jahren gestorben. „Bernd war ein streitbarer Freigeist mit kreativen Ideen, dem Sundern sehr am Herzen lag“, würdigte SPD-Vorsitzender Lars Dünnebacke die fast 30-jährige Arbeit des Verstorbenen.

Dem Diplom-Ingenieur Architekt Bernd Schwens lag viel an seiner Heimatstadt: Schon früh brachte er sein

Der SPD-Politiker Bernd Schwens ist am Freitag gestorben. Foto: SPD / WP Sundern

Fachwissen mit ein. Er war von 1993 bis 1994 sachkundiger Bürger der SPD im Bauausschuss, es folgte dann eine Legislaturperiode als Ratsmitglied von 1994 bis 1999. In dieser Zeit war er Mitglied im Planungs- und Umweltausschuss sowie Vorsitzender im Strukturausschuss. Danach orientierte sich Schwens beruflich in die Hauptstadt um. Nach seiner Rückkehr arbeitete er wieder in der SPD mit und kandidierte 2014 abermals für den Rat. In der Legislaturperiode von 2014 bis dato saß er im Fachausschuss Stadtentwicklung und Infrastruktur. Dabei lag ihm vor allem an einer vernünftigen Entwicklung der Sunderner Innenstadt, besonders das Bauprojekt am Franz-Josef-Tigges-Platz fand er aus fachlicher Sicht zu riesig und falsch.

Fortsetzung sollte folgen

Für die neue Legislaturperiode wollte er diese Richtung fortsetzen. In unserer Rubrik der Kandidatenvorstellung erklärte er: „Ich kandidiere, um mich mit meinem Fachwissen aus dem Beruf für die richtige städtebauliche Entwicklung Sunderns einzusetzen.“ Bernd Schwens starb am Freitag nach einer kurzen schweren Krankheit.

Der Tod eines Kandidaten so kurz vor der Wahl wirft Fragen auf. „Die haben wir aber schon mit der Kommunalaufsicht des Kreises geklärt“, so Martin Balkenhohl aus dem Wahlbüro der Stadt Sundern. Keine einfache Sache, denn im gesamten Kreisgebiet hat es diesen Fall noch niemals gegeben. Dennoch gibt es Regeln im kommunalen Wahlrecht, die in diesem Falle greifen: „Es steht nun im Wahlbezirk 8 (Röhre) der direkte Ersatzbewerber, der von der SPD in den eingereichten Wahlunterlagen hinterlegt wurde, zur Wahl“, so Balkenhohl. Dies sei in diesem Falle Ute Berenfänger. „Unsere Pflicht ist es nun, am Wahlsonntag im entsprechenden Wahllokal die Wählerinnen und Wähler auf diese Regeln aufmerksam zu machen, da der Wahlschein dort nicht geändert werden kann“, so Balkenohl am heutigen Nachmittag auf Abfrage unserer Zeitung. Da es nur noch 13 Tage bis zur Wahl sind, hatte man versucht die Fragen so schnell wie möglich zu klären.

Nachfolger im Rat noch unklar

Hätte die SPD Sundern keinen direkten Ersatzbewerber im Wahlbezirk 8 benannt, dann hätte der Stadtverband zunächst eine/n Ersatzkandidaten/in wählen müssen: „Die Folge wäre gewesen, dass der WB 8 zu einem späteren Termin als dem 13. September hätte wählen müssen“, informiert Balkenohl.

Auch für die derzeitige Ratsperiode, die noch bis Ende Oktober geht, wird es einen Ersatz für Bernd Schwens im Rat geben. „Auch in diesem Falle gibt es einen Ersatzkandidaten, den wir natürlich zunächst fragen werden“, erklärt Heinz Sommer von der Politikorganisation. Die Gespräche dazu liefen heute im Rathaus noch.