SuS Langscheid arbeitet an großer Vereinschronik

Der Esszimmertisch liegt voller Hefte und alter Fotos, Zeitungsausschnitte wurden gesammelt: Mitten in der Arbeit befindet sich das Chronik-Komitee aus dem Fußballverein SuS Langscheid/Enkhausen, der in diesem Jahr sein hundertjähriges Bestehen feiern kann.

John Melenhorst, Uve Schulz und Ulli Wünnenberg sind hier aktiv. Letzterer hat in Sachen Chronik ja schon so seine Erfahrungen. Es geht gut voran versichern die Macher, und sie freuen sich, im März ihr Werk der Öffentlichkeit präsentieren zu können.„Schon seit Oktober treffen wir uns wöchentlich, um die nächste Chronik für den Verein fertig zu stellen“, erzählt Ulli Wünnenberg aus Langscheid.

Zusammen mit seinem Team haben sich alte Fußballer und ehemalige Vorstandkollegen zusammen gefunden, die sich ohnehin als Wegbegleiter in Sachen Fußball und SuS Langscheid gut verstehen.

Fußball-Westfalenpokal 2011: SuS Langscheid/Enkhausen - Lippstadt 0:2. Foto: Roland Sommer / WP

Blick auf Hochphase des Vereins

Ulli Wünnenberg hat aus diesem Komitee wohl die meiste Erfahrung mit diesen Schriften, die es schon zu verschiedenen Anlässen des SuS Langscheid gegeben hat. Denn was hier zum 100-jährigen Geburtstag des Vereins entstehen soll, ist nicht ganz neu: Seit 1960 hat man zu jedem wirklich runden Geburtstag eine Chronik heraus gebracht, diese zum 100. Wird dann die sechste in der Folge sein. Bei den Treffen, die gerne bei einem der Chronik-Helden zuhause stattfinden, hat man die Arbeiten gut verteilt. Einer kümmert sich um die Texte, einer scannt die alten Fotos ein und einer hat alles im Blick. „Wir können vor allem gut auf die letzte Chronik aufbauen“, sagt Wünnenberg. Die war im Jahr 2010 zum 90-jährigen Bestehen des Fußballclubs entstanden und liefert schon mal fundiertes Material der letzten Jahrzehnte. Den Schwerpunkt wollen die Chronik-Schreiber aber auf die letzten zehn Jahre des SuS Langscheid legen. „In den letzten zehn Jahren war die Hochphase des Vereins“, sagt Uve Schulz. Viel Arbeit wartet auf das Team bei der Sichtung, Auswahl und Verarbeitung der Bilder. „Zur Zeit der Westfalenliga zwischen 2007 und 2015 wurde jeden Sonntag fotografiert“, lacht Ulli Wünnenberg. Zehn Jahre lang habe der SuS Langscheid hochklassig gespielt, war sportlich und gesellschaftlich ganz weit oben. Natürlich wird diese Zeit in der Chronik zum 100. Geburtstag entsprechenden Raum bekommen.

Große Bilder ganz wichtig

Ganz wichtig sind den Machern große Bilder, jeder soll die Möglichkeit haben, sich auch auf den alten Bildern wieder erkennen zu können. „Die Chronik wird für Jung und Alt gemacht, und wer seine Verwandten auf einem Bild erkennt, soll sich freuen“, lacht Ulli Wünnenberg. Nach dem 2. Weltkrieg habe es auch in Langscheid nur ein spärliches Vereinsleben gegeben, alte Geschichten aus der Zeit sind aufgearbeitet worden. So wie die der an den Sportstätten nicht vorhandenen Umkleiden. „Wir mussten uns stets zuhause umziehen, an Duschen war gar nicht zu denken“, schmunzelt John Melenhorst. In einer Holzhütte am Platz habe man in der Pause etwas getrunken, sonst nichts.

Geschichten aus der Geschichte

Oder die Diskussionen um die alte „Abstreukarre“ – und wie sie richtig eingesetzt wird. Geschichten über Geschichten, die es zu erzählen gibt. Bis zum Aufstieg in den Westfalenliga 2007 und das Spiel im Westfalenpokal gegen Wiedenbrück. Zudem wird auch die Entwicklung der Vereinslokale einen Raum bekommen wie auch die auf den Sportplätzen – von der roten Asche bis zum ersten Kunstrasenplatz 2001. Dazu wurde sogar der damalige NRW-Ministerpräsident Wolfgang Clement Ehrenmitglied des SuS, die Urkunde liegt dem Team vor.

Sundern 650 Mitglieder beim SuS Langscheid/Enkhausen Die große Chronik zu 100 Jahren SuS Langscheid/Enkhausen soll als Buch und ohne Werbung im Innenteil erschienen. Die Auflage der Chronik soll in erster Planung auf 500 Exemplare begrenzt werden. Seit der Übernahme der Tennisclubs als eigene Abteilung des SuS im Januar 2020 zählt der Langscheider Verein rund 650 Mitglieder.

Für die Chronik hat man im Laufe der vergangenen Monate eine ganze Reihe von Unterstützern gefunden. Und bei vielen älteren Mitgliedern des SuS möchte man die Chronik auch noch persönlich vorbei bringen. Ein paar Wochen müssen sich die Interessierten aber noch gedulden. Die Generalversammlung des Vereins am 13. März will man erst noch abwarten. Dann aber soll das gute Stück auf den verschiedenen Veranstaltungen zum Jubiläumsjahr angeboten werden, vom Dämmerschoppen an der Seebühne, über die Jubiläumsfeier am Sportplatz bis zur Silvesterparty, wenn es dann noch Exemplare gibt.