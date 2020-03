Sunderns Ratsmitglieder fordern Prüfung eines Kulturneubaus

Sundern. Jetzt kommt Druck auf den Kessel: 32 Ratsmitglieder fordern den Bürgermeister auf, den Neubau eines Kulturzentrums zu prüfen. Möglichst bald.

Schon lange sucht man in Sundern nach einer Lösung, wenn die Stadtgalerie verlassen werden muss. Jetzt kommt eine konzertierte Aktion von allen Fraktionen, die einige Probleme und Engpässe abbauen könnte.

Kultur fördern, Sundern stärken - So ist der Antrag von einer großen Mehrheit der Ratsmitglieder an den Bürgermeister überschrieben. Dabei geht es um ein Machbarkeitsstudie für den Neubau eines Kulturhauses auf dem Rathausplatz oder im Innenstadtbereich, der als Antrag an den Bürgermeister geht. „Der Fachausschuss Arbeiten und Leben in Sundern hat sich im vergangenen Jahr mehrheitlich für die Fortführung einer Stadtgalerie an geeigneter Stelleausgesprochen und sichergestellt, dass Mittel i.H.v. 30.000 Euro für eine Machbarkeitsstudie zu einem neuen Ort der Kultur in Verbindung mit weiterensinnvollen Nutzungsmöglichkeiten in den Haushaltsplan 2020 eingestellt wurden“, heißt es in dem Antragstext.

Viele Diskussion - kein Ergebnis

Nach vielen konstruktiven Diskussionen im Fachausschuss und der intensiven Auseinandersetzung mit infrage kommenden Bestandsobjekten im Kernstadtgebiet wären als realistische Optionen zunächst die ehemaligen Gastwelten-Flächen, die zum Zeitpunkt zur Disposition standen, und das ehemalige, baufällige Stadtwerke-Gebäude an der Schwemke geblieben. „Aus heutiger Sichtl assen sich etwaige Vorhaben nicht mehr realisieren, da der Eigentümer der Gastwelten-Flächen nun selbst eine Nutzung geplant hat und erste Kostenschätzungen für einen Umbau der ehemaligen Stadtwerke diesen nahezuunbezahlbar machen. Obendrein bietet das Gebäude auch Sicht vieler Kulturschaffender keine optimalen Flächen für Kunst und Kultur“, schreiben die Ratsmitglieder.

Neue Flächen suchen

Darüber hinaus hielten die Unterzeichner dieses Antrags es für geboten, neue Flächen für Kultur mit anderen sinnvollen Nutzungen zu kombinieren –insbesondere auch um Synergien zu heben und die finanzielle Darstellbarkeit zu gewährleisten. „Daher besteht bereits jetzt ein interfraktioneller Konsens, wenn es um die folgenden Eckpunkte zur Errichtung eines eigenen Kultur- und Bildungshauses geht“, schreiben die Ratsmitglieder weiter und listen folgende Punkte auf:



1. Die Unterzeichner unterstreichen den Wunsch, einen Neubau zu errichten, der multifunktional ausgestattet wird und durchzeitweise Vermietungen einiger der zu schaffenden Flächen eine teilweise Refinanzierung erzielen soll.

2. Der geeignete Standort für ein solches Vorhaben sollten entweder der Rathausplatz oder eine vergleichbaren Fläche im Innenstadtbereich sein.

3. Bei Berücksichtigung des Rathausplatzes, könnte das jetzige Gebäude „Rathausplatz 7“ abgerissen werden, da dieses Gebäude aus Sicht der Unterzeichner künftig hohe Sanierungskostenverursachen würde.

4. Die Unterzeichner möchten die Niedrigzinsphase für Investitionen in bleibende Werte nutzen und es soll eine weitestgehende Refinanzierung über Vermietung der Flächen geschaffen werden.

5. Der Rathausplatz und sein Umfeld soll – wenn er denn Berücksichtigung findet - in Gänze neu gedacht und geplantwerden.

„Aus Sicht der unterzeichnenden Ratsmitglieder soll ein neu zu errichtender Gebäudekomplex mit möglichen vier Geschossen (angepasst an die Höhenbestehender Baukörper wie Rathaus und Sunderland Hotel) die folgenden Attribute aufweisen und die nachstehend genannten Teilbereiche umfassen:

Erdgeschoss:

• Barrierefreier Kultursaal mit einer möglichen Bestuhlung von ca.500 Plätzen

• Tourist – Info im großzügigen Foyer• Bistro im Foyer (Verpachtung)

• Sanitär- und Sozialräume• Grundfläche von mindestens 1000 m2

• Bodentiefe Glaselemente

1. Etage

• Stadtgalerie mit zusätzlichen Nutzungs- bzw.Vermietungsmöglichkeiten

• Sanitärräume

• Kleiner Filmsaal

• Eventuell Dachterrasse

2. Etage

• Seminarräume zur Vermietung an Unternehmen und Hotels

• Neues, großzügiges Trauzimmer• Sanitärräume

3. Etage

• Büroräume für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung, Kulturbüround weiteren Flächenbedarf aus dem Rathaus• Büroräume zur weiteren VermietungenDachterrasse (Rooftop)

• Für Kulturveranstaltungen und Empfänge

Die unterzeichnenden Ratsmitglieder fordern weiter die Verwaltung (Fachbereich 3 &5) auf, eine zeitnahe Vergabe der Machbarkeitsstudie an ein Planungsbüro einzuleiten. „Darüber hinaus wird die zeitnahe, weitere Beratung über die Machbarkeit eines solchen Projekt in den zuständigen Ausschüssen gewünscht“, heißt es zum zeitlichen Rahmen.

Der Prozess sollte auf den Standort bezogen so offen wie möglich gestaltet werden und eine erste kaufmännische Berechnung aufgrund der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie erfolgen. Abschließend schreiben die Ratsmitglieder: „Sollte diese positiv verlaufen, könnte der Rat der Stadt Sundern mit einem Architektenwettbewerb in die Planungen einsteigen.“