Sunderns Pilotschule experimentiert weiter

Die Schüler der Klassen 1a und 1b der Grundschule Allendorf freuen sich über zwei neue interaktive Präsentationstechniken. Dank der Spenden von der Bürgerstiftung Sundern und dem Allendorfer Heimatverein „Fickeltünnes“ konnte eine neue Präsentationstechnik für den Digitalen Unterricht angeschafft werden.

„Wir testen in meiner Klasse jetzt die Variante mit Schiebetafeln zum Einhängen in die Schienen“, sagt Nicola Trabitz, Klassenlehrerin der 1b, „ich bin gespannt, wie sich diese im alltäglichen Unterrichtsgeschehen bewähren. Diese neue Art der Präsentationstechnik ist ebenfalls interaktiv, da dieselbe Beamertechnologie verbaut ist. Lediglich die seitlichen Tafelflügel wurden durch die Schiebetafeln ersetzt.“

Alt und neu kombiniert

Im Klassenraum der 1a wurde die bekannte Präsentationstechnik, wie schon in den anderen

Klassenräumen, angeschafft. „Ich habe mit dieser Technik gute Erfahrungen gemacht und die Kinder und ich sind begeistert wie viele Möglichkeiten man hat, um die einzelnen Unterrichtsziele zu erreichen“, erklärt Nina Biedermann, Klassenlehrerin der 1b. Möglich wurde diese Anschaffung durch die finanzielle Unterstützung von einsU und der Volksbank Sauerland. Das Team der Schule und die Schüler sagen ein herzliches Dankeschön an die Spender, die schnell und unbürokratisch ihre Hilfe zugesagt hatten. https://www.wp.de/staedte/arnsberg/grundschule-allendorf-jetzt-schule-der-zukunft-id10525115.html

Wie geht es weiter?

Schulleiterin Dörthe van Berkel ist begeistert: „Das Sofortausstattungsprogramm gab dem Schulträger die Möglichkeit, schulgebundene Endgeräte für Schüler mit Bedarf zum Ausgleich sozialer Ungleichheit anzuschaffen.“ Dabei wurden die Vorschläge und Argumente der Schule berücksichtigt: „Die Endgeräte für die Kinder sind gerade geliefert worden. So stellen wir uns eine gute Zusammenarbeit von Schule und Schulträger vor“, sagt van Berkel.

Anders sieht es beim technisch-pädagogischen Einsatzkonzept aus. Bereits im Mai und Juni wurden Gespräche mit der Stadt geführt, im August wurden die Konzepte von Dr. Christian Wahle (Gymnasium Sundern) für alle Schulen fertiggestellt.

Kritik langem Vorlauf

„Es ist schade, dass trotzdem die geforderten Konzepte der Schulen für die Beantragung der Gelder aus dem Digitalpakt bis jetzt noch nicht von der Stadt zur Antragstellung an die Bezirksregierung in Arnsberg weitergeleitet wurden“, erhebt die Allendorfer Schulleiterin Kritik. So seien lange Lieferzeiten für 2021 zu erwarten.

„Spätestens in der Coronakrise hat sich gezeigt, dass Digitalisierung Gesellschaft und Wirtschaft rasant verändert und die Schulen einen riesigen Nachholbedarf haben. In unserer Stadt setzt sich besonders die GS Allendorf schon länger mit diesem Thema auseinander und unterstützt als lokaler Pionier auf diesem Gebiet auch die anderen Sunderner Schulen mit Expertise und wertvollen Erfahrungen“, sieht Elisabeth Appelhans von einsU die Lage. Die Initiative wollte den Prozess mit Hilfe schneller und unbürokratischer finanzieller Unterstützung weiter voran zu treiben.

Riesiger Nachholbedarf

Ähnlich sind die Motive bei der Volksbank: „Das Thema Digitalisierung wird uns in allen Lebenslagen, sowohl im Banking als natürlich auch in der Schule, begleiten“, erklärt Sprecher Jörg Werdite. Die Bürgerstiftung Sundern war sofort bereit, das Projekt der Grundschule Allendorf zu unterstützen: „Der wichtigste Faktor beim digitalen Lernen ist die richtige Technik. Ein Whiteboard ist ein tolles Werkzeug zum Entwickeln von Ideen. Richtig eingesetzt, entfaltet es das kreative Denken und ermöglicht das spielerische Herantasten an Lösungen für komplexe Aufgabenstellungen“, erklärt Petra Schmitz-Hermes die schnelle Hilfe der Bürgerstiftung.

Sie wollen wissen, was in Arnsberg und Sundern passiert? Melden Sie sich zum kostenlosen Newsletter an.