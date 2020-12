Sunderns Ehrenbürger stellt im Abteigarten von Liesborn aus

Das ist in diesem Advent ohne Weihnachtsmärkte sicherlich eine Reise wert: Zum anstehenden 90. Geburtstag von NRW-Staatspreisträger Johannes Dröge und Sunderner Ehrenbürger ist eine Ausstellung von großen Werken im Garten des alten Klosters Liesborn zu sehen.

„Das war so nicht geplant“, erzählt Dröge-Nichte Elisabeth Mette, die für Dröge bei der Organisation rund um die Kunst seit Jahren behilflich ist. Aber wegen Corona musste der ausrichtende Kunstverein Beckum-Warendorf tätig werden und Lösungen suchen. „In diesen schweren Zeiten möchte der Verein den treuen Besuchern eine Freude machen, indem die Ausstellung im Museum Abtei Liesborn mit den Arbeiten von Johannes Dröge im Außenbereich präsentiert wird. Somit sind die Werke für Jedermann zu jeder Zeit zugänglich und bis zum 10. Januar 2021 zu bewundern“, heißt es auf der Homepage des Kreiskunstvereins. Leider habe die Ausstellung ohne Feier, die geplant war, eröffnet werden müssen: „Aber es ist schon ein besonderes Ambiente“, findet Elisabeth Mette. https://www.wp.de/staedte/sundern/sundern-johannes-droege-und-seine-resonanzen-id228605533.html

Arbeit für Marburg

So ist ein Entwurf zu sehen, den Johannes Dröge für die große Arbeit „Begegnung“ für die Universitätsstadt Marburg, gefertigt hatte, immerhin noch 2,40 Meter hoch. Weiterhin stehen im Außenbereich des Klosters, das in gerade für die Ausstellung des weltberühmten Evangeliar von Liesborn umgebaut wird, Stelen und seltene Kombination aus Diabas und Stahl. „Die entstandenen Werke sind nicht lediglich Skulpturen, sondern physisch gewordene sinnliche Erfahrungen, die menschliches Fühlen und Denken ausdrücken“, sagt der Kunstverein Beckum-Warendorf. Lob gibt von dort auch dafür, dass Dröge „die kräftezehrende Arbeit“ einer solchen Ausstellung nochmals auf sich genommen habe.

Auch Hagenring ehrt Dröge

Fünf Arbeiten sind noch bis März in der Jahresverkaufsausstellung des Kunstvereins im Museum in Beckum zu sehen. Dazu bereiten Dröge und seine Nichte eine Ausstellung zum 90. Geburtstag für das Berghaus in Stockum vor: Zum Thema „Der unbekannte Dröge“ sollen Werke, die aus der Werkstatt gleich in Privatbesitz gingen, gezeigt werden. Und beim Hagenring in Hagen/Volme wird es im Frühjahr eine Ausstellung mit dem Malerfreund Uwe Will geben: „Drei völlig verschieden Werkteile von Johannes Dröge“, so das Urteil von Elisabeth Mette.

https://www.wp.de/staedte/sundern/johannes-droege-wird-ehrenbuerger-id12331525.html