Sunderns Bürgermeister hat Respekt vor den großen Aufgaben

Der neue Rat der Stadt Sundern hat sich am Donnerstag sieben Wochen nach der Wahl am 13. September konstituiert. Dabei war alles ein wenig anders als in den Jahren zuvor: In der Schützenhalle begrüßte Hanns-Rüdiger Fehling als ältestes Ratsmitglied den neuen Bürgermeister, die gewählten Stadträte, die Verwaltungsmitarbeiter und die Gäste. Anschließend lief alles corona-gerecht ab: So musste sich nach seiner Vereidigung durch Fehling Bürgermeister Klaus-Rainer Willeke die Amtskette der Stadt Sundern mit dem Johannes als Stadtpatron selbst umlegen.

Corona ist überall

In seiner kurzen Ansprache betonte Willeke: „Ein Blick in die Runde zeigt: Corona ist überall.“ Im folgenden

legte er dar, dass im positiven Sinne viele herausfordernde Dinge auf den Rat und die Stadt warten würden: „Eine Stadt zu der sie sich bekennen, wo sich die Bürger um ihre Stadt kümmern“, hielt er die Eckpunkte fest. Und eines forderte er auch: „Wir dürfen nicht auf Kosten unserer Kinder leben.“ Deshalb dürfe man viele Entscheidungen nicht vertagen. So müsse man etwa das Digitale nicht als Gefahr, sondern als Chance sehen: „Vieles haben wir im Wahlkampf mit unterschiedlichen Akzenten versprochen“, so Willeke, jetzt solle man es umsetzen. „Die Sunderner sehnen sich danach, dass dieser Weg beschritten wird und positive Entscheidungen für unsere Stadt getroffen werden.“ Die hohe Wahlbeteiligung mache ihm Mut: „Sundern ist den Sundernern nicht egal.“

Auftrag hat es in sich

Die Wähler hätten dem Rat und auch ihm einen Auftrag erteilt, der „es in sich hat“. Willeke nannte dann nur einige Punkte wie Corona, Klimakatastrophe, Waldsterben, Haushaltskonsolidierung, Ferienpark, Umgestaltung der Fußgängerzone und Windkraft. Gleichzeitig mahnte er: „Aber wir dürfen uns auch nicht kaputtsparen. Diese Situation fordert uns alle, den Rat und auch mich als Bürgermeister.“ Er sehe seine Rolle als überparteilich an: „Wir müssen an den Menschen planen und die Interessen ausgleichen.“

Willeke lobte dann einen Wettbewerb der guten Ideen aus. Den Rat sehe er als zukunftsorientierte Zukunftswerkstatt: „Das ist ein Bild, das mir gefällt“, fügte er an. Anschließend hob er die große Verbundenheit der Stadt mit den Ortsteilen hervor, so werde sich die Stärke Sunderns zeigen. Dazu zähle er viele agile Betriebe und auch die engagierten Vereine. „Sundern ist keine Insel. Da warten Städte und Gemeinden oft nur auf die Zusammenarbeit“, sprach er auch interkommunale Zusammenarbeit an. Er habe großen Respekt vor diesen Aufgabe, zeigte er sich am Ende ganz ehrlich.

Fraktionschefs überreichen Blumen

Anschließend überreichte CDU-Fraktionschef gemeinsamen mit den anderen Vorsitzenden einen Blumenstrauß. Danach verpflichtete Willeke die Ratsmitglieder, von denen Hans Klein (WiSu) wegen Erkrankung fehlte. In geheimer Wahl mit 40 von 40 möglichen Stimmen wurden dann Sibylle Rohe-Tekath (CDU) zur ersten stellvertretenden Bürgermeisterin und Lars Dünnebacke (SPD) zum zweiten Stellvertreter von Willeke gewählt.

Sarikaya nun bei der WiSu

Vor der Verteilung der Ausschüsse forderte SPD-Chef Michael Stechele vom Ratsmitglied Serhat Sarikaya Klarheit über seine Rolle im neuen Rat. Dabei stellte sich - auch durch die Antwort von Dieter Latzer (WiSu) heraus, dass Sarikaya nun zur Fraktion der WiSu gehört. Sarikaya erklärte, er sei kein Mitglied der Partei „Wir sind Sundern“, aber Mitglied der Fraktion.

Gute Vorarbeit gelobt

Lob gab es von Bürgermeister Willeke für die gute Vorarbeit in den vergangenen Wochen: „Ich habe dabei ein großes Aufeinanderzugehen bemerkt“, sagte er. Und schloss darin auch die Vorbereitung seitens der Verwaltung ein.