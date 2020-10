Sunderner Orgelherbst geht über Grenzen

Der inzwischen 15. Orgelherbst in Sundern erfindet sich gerade mal wieder neu: „Wir werden nun erstmals die Stadtgrenze zu Balve überschreiten“, berichtet Organisator Wolfgang Blome beim Besuch unserer Zeitung.

Daneben gibt es noch einige Neuigkeiten: So gastiert der Orgelherbst mit einem Konzert in der neu erbauten Lukas-Kirche der Evangelischen Kirchengemeinde in Sundern. Und auch der dritte Spielort ist neu: Die in 2019 erweiterte Stockmann-Orgel in Allendorf mit ihren sehr vielfältigen technischen und klanglichen Möglichkeiten. „Mit den Interpreten Angelika Ritt-Appelhans, Stephanie Appelhans, Maximilian Wolf und Johannes Krutmann garantiere ich den Zuhörern unvergessliche musikalische Momente. Lassen Sie sich aufs Neue inspirieren“, sagt Blome im Vorfeld.

Neue Interpreten

Den Auftakt der 15. Reihe macht am Montag, 26. Oktober, um 19 Uhr die Lukas-Kirche mit einem Konzert

für Orgel und Violine, Ausführende sind Angelika Ritt-Appelhans und Tochter Stephanie. Die 59-Jährige Arnsbergerin hat in Köln und Paris Kirchenmusik, Orgel und Cembalo studiert. Seit 1986 ist sie in Arnsberg tätig, zunächst als Kantorin der Liebfrauen-Gemeinde, ab 2015 Inhaberin einer „Leuchtturmstelle für Kirchenmusik“ im Pastoralen Raum Arnsberg in der Propstei-Gemeinde. Ihre Schwerpunkte sind barocke Kammermusik bzw. Continuo in Oratorien. Angelika Ritt-Appelhans ist daneben Chorleiterin des Kammerchores Forum Vocale.

Tochter Stephanie (29) ist seit 2018 die 1. Konzertmeisterin des Philharmonischen Orchesters Erfurt. Sie begann mit 15 Jahren ihr Musikstudium an der Folkwang-Universität in Essen. Nach Studien in Berlin und London absolviert sie gerade ein Konzertexamen an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar. Die Stipendiatin der Konrad-Adenauer-Stiftung und des Deutschen Akademischen Austauschdienstes erhielt zahlreiche Preise u.a. beim Internationalen Louis-Spohr-Wettbewerb Kassel, dem Ferdinand-Trimborn-Förderpreis Ratingen und dem Kottmann-Förderpreis der Stadt Frankfurt.

Eine Besonderheit bei ihrem Auftritt in Sundern: Stephanie Appelhans spielt eine „Ste. Cécile des Thernes“ Violine von Nicolas Vuillaume aus dem Jahr 1853.

Zweites Konzert in St. Blasius

Maximilian Wolf, geboren 1993 in Regensburg, erlernte das Klavierspiel im Alter von sechs Jahren. Seine musikalische Grundausbildung erhielt er am Musikgymnasium der Regensburger Domspatzen, wo er später selbst unterrichtete. An der Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik Regensburg studierte Wolf MasterKirchenmusik mit dem Schwerpunkt Orgelliteraturspiel. Er war Kirchenmusiker in Barbing und Orgelvertretung am Regensburger Dom. Wichtige Impulse für das Orgelspiel erhielt er in Kursen bei namhaften Organisten. Derzeit ist Maximilian Wolf Leiter der Leuchtturmstelle „Kirchenmusik” im Pastoralverbund Balve-Hönnetal.

Das dritte Konzert am Montag, 9. November, wird der in Sundern nicht unbekannte Johannes Krutmann aus Hamm spielen. Er ist neben seiner Tätigkeit als Dekanatskirchenmusiker im Dekanat Hellweg auch Orgelsachverständiger des Erzbistums. Den Umbau der Orgel in Allendorf mit dem Fernwerk hat er begleitet.

Ein Stück, verschiedene Epochen

Für das Konzert hat etwas ganz Besonderes vorbereitet: Unter dem Titel „Stella Maris - musikalische Metamorphosen eines gregorianischen Marienhymnus“ spielt Krutmann Werke, die ausschließlich das musikalische Thema des mehr als 1000 Jahre alten Hymnus „Ave maris stella“ verwenden. „So ergibt sich, ausgehend von der Gregorianik über das 17. und 18. Jahrhundert bis zur Neuzeit, geradezu ein Kaleidoskop zahlreicher Stile, Länder und Epochen“, berichtet er dazu. Mit Werken von Frescobaldi, Cabanilles, Grigny, Dupré, Langlais u. a. wird ein Querschnitt durch die Orgelliteratur geboten, der nachvollziehbar macht, wie das gleiche Material immer wieder in verschiedenen Klängen und Facetten durch die namhaftesten Komponisten ihrer Zeit jeweils neu verarbeitet und gedeutet wird.