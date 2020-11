Sunderner Firma Metablo stellt Ende Januar den Betrieb ein

Vor 120 Jahren begann alles in einer Fabrik in Untersundern, nun läuft die Produktion der Firma metablo zum 31. Januar 2021 aus. Daran, so steht seit einigen Monaten fest, ist nicht zu rütteln. Das gab auch der Geschäftsführer, Davut Durak, im Gespräch mit unserer Zeitung zu verstehen.

Doch von vorn: 1900 gründete der Stockumer Josef Blome in einer Fabrik im Lenzeschen Eisenhammer zunächst ein Elektrizitätswerk, nach dem Verkauf setzte er - wie übrigens viele in Sundern - auf die Innendekoration, etwa auf die Gardinenstange. Auch heute noch gibt es in diesem Segment weitere drei Unternehmen in Sundern.

Nun aber ist Schluss: „Das Unternehmen hat in der Vergangenheit hohe Verluste angehäuft“, gibt der Geschäftsführer, er ist seit September 2019 von den Gesellschaftern der Familie Krengel eingesetzt, zu verstehen. Man könne die immensen Verluste im Bundesanzeiger einsehen. „Wir waren schon zu Jahresanfang in einer schwierigen Situation, dann kam Corona ab März dazu. Vor allem als dann alle Nonfood-Läden geschlossen werden mussten“, sagt Davut Durak.

Erheblicher Druck

Somit stand er unter erheblichem Druck, wie die Geschäfte weiterzuführen seien: Betriebswirtschaftlich machte die Weiterführung der Geschäfte in der bisherigen Form keinen Sinn mehr. Die immer wiederkehrende Kapitalzuführung der Gesellschafter konnte kein nachhaltiges Konzept für das Unternehmen sein. „Sie haben es am Jahresende immer wieder ausgeglichen“, bestätigt auch Betriebsratsvorsitzender Ralf Püschel, der schon 20 Jahre bei metablo beschäftigt ist. Die Lösung wäre „eine massive Investition“ gewesen, um wieder relevante Marktanteile zu gewinnen, so Durak. Doch es war leider nicht abzusehen, wie die weitere Entwicklung sowohl im Zusammenhang mit der Pandemie als auch im rückläufigen Geschäftsbereich sein werde. Zusammen mit einer angespannten Liquiditätssituation gab es nur noch eine Lösung: Die Beendigung der Produktion und die Abwicklung.

Blick in die Firmengeschichte 1896 gründete Josef Blome in Stockum eine Fabrik für Haushalts- und Küchengeräte, später kaufte er eine Firma für Messingkessel und Herdschiffe in Sundern. 1902 erhielt Blome die Konzession Sundern aus seinem Elektrizitätswerk, das er in dem erworbenen Betrieb in Untersundern aufbaute, mit Strom zu versorgen. 1914 kaufte das Kreiselektrizitätswerk die kleinen Betriebe auf. Blome verkauft auch und spezialisierte sich auf die Metallverarbeitung, vor allem auf die Innendekoration. In den vergangenen Jahren fertigte metablo Sonnenschutz, Raumausstattung und Fensterdeko-Zubehör wie etwas Gardinenstangen für Kaffeehaus-Gardinen und ähnliches.

Betriebsratsvorsitzender Püschel gibt zu bedenken, dass man nach verschiedenen Umstrukturierungen auf einem guten Weg gewesen sei: „Die hätten bestimmt bessere Zahlen gebracht“, berichtet er unserer Zeitung. Das hätte Zeit bedeutet, doch dem stand der Beschluss der Gesellschafter entgegen.

Auch die in die Gespräche involvierte IG Metall in Neheim bedauert, dass die Geschäftsführung nicht von anderen Modellen überzeugt werden konnte. Daher wurden dann sofort Gespräche über einen Sozialplan und Interessensausgleich mit dem Unternehmen aufgenommen: „Leider konnten die negativen Auswirkungen auf die Mitarbeiter nur im geringen Maße aufgefangen werden“, kritisiert die IG Metall in einer Mail an unsere Redaktion die Verhandlungen. Und brandmarkt, dass mal wieder die Mitarbeiter die Misswirtschaft der Unternehmer bezahlen müssten. Geschäftsführer Davut Durak wundert sich nach „sehr kooperativen Gesprächen“ über die Schärfe in dem IG Metall-Schreiben.

Keine Aufträge mehr genommen

Fakt ist nun, dass der Betrieb zum 31. Januar schließen wird. Aufträge wurden nur noch bis zum Ende des Monats Oktober angenommen. Bedauerlich sei, so Davut Durak, dass es nun hohe Fehlzeiten im Unternehmen gebe und für die Abarbeitung der Aufträge noch Zeitarbeitskräfte geholt werden müssten. Allerdings stellt er keinem der Mitarbeiter ein Bein: „Wer neue Arbeit hat, da versuchen wir kulant zu sein und Übergänge zu schaffen.“

Zum Zeitpunkt der Kündigungen im Sommer hatte metablo noch 40 Mitarbeiter, Ende Oktober waren es noch 20, zum Ende des Jahres werden es noch zehn sein.

Einige langjährige Beschäftigte bekommen bis Ende März ihren Lohn. Davut Durak hofft, dass nachdem viele Ausgeschiedene schon neue Arbeit in Sundern gefunden haben, dies auch für die übrigen möglich sein wird. Für die Gebäude am Gelben Berg werden nun Interessenten gesucht, ebenso für den Maschinenpark.