Hachen. Am nächsten Klimastreik in Neheim nimmt auch eine neue Gruppe aus Sundern und Arnsberg teil, die „Parents for Future“, erst vor kurzem gegründet.

Sunderner Eltern vom eigenen Nachwuchs motiviert

Im kleinen Saal der Pizzeria in Hachen sieht es so ein bisschen nach Parteiversammlung aus, aber: „Wir arbeiten hier überparteilich zusammen“, erklärt Margot Grote von der Initiative, die sich „Parents for Future“ (also: Eltern für Zukunft) nennt. Nur wenige Wochen nach einer sprichwörtlichen Initialzündung haben sie sich nun schon zweimal getroffen, diskutiert und beraten.

Ihre erste gemeinsame Aktion draußen soll die Teilnahme am nächsten Klimastreik sein, der kommenden Freitag, 29. November, in Neheim läuft. An die wirkliche „Zündung“ der Initiative kann sich Margot Grote aus Langscheid noch gut erinnern. „Das war im Arnsberger Sauerlandtheater der Vortrag von Dr. Udo Engelhard“, sagt Grote. Der Meeresbiologie schilderte dort mit Zahlen und Bildern, wie sich die Klimaveränderungen vor allem auf Korallenriffe und überhaupt das ganze Ökosystem im Meer auswirken. Im Diskussionsteil nach dem Vortrag war sie aufgestanden, hatte ihren Mut zusammen genommen und von den „Parents for Future“ erzählt. Applaus im Saal dafür und im Anschluss ein spontanes Treffen im Foyer mit Interessierten. https://www.wp.de/staedte/arnsberg/dr-udo-engelhardt-referiert-in-arnsberg-ueber-klimaschutz-id227496335.html

Schon 30 Eltern dabei

Das war Ende Oktober – jetzt hat sich die Initiative städteübergreifend formiert und zählt schon über 30

Eltern, die bereits über Sundern und Arnsberg hinweg gut organisiert sind. Auch aus Meschede und Schmallenberg erhalten sie Zuspruch. Über zwei Whats-App-Gruppen verabredet man sich zu den Treffen, tauscht Anregungen oder Bedenken aus. „Wir haben natürlich auch über die sozialen Medien getrommelt und in der Nachbarschaft viel erzählt“, sagt ein Vater. Die lokale Initiatorin Margot Grote hatten sich den Klimavortrag schon einmal in Soest angehört und war sofort beeindruckt und auch geschockt. „Bereits vor einem dreiviertel Jahr wollte ich so eine Initiative gründen“, blickt sie zurück und hatte auch Kontakt zum Referenten Dr. Engelhardt aufgenommen.

„Als ich jetzt noch einmal hörte, dass es nicht fünf Minuten, sondern bereits fünf Sekunden vor Zwölf ist, hat es klick gemacht“, beschreibt Grote. Sie und die anderen Eltern hier beim Treffen hätten verstanden, dass es jetzt an der Zeit sei und nichts zu verlieren gebe. Der leere Sorpesee im Sommer haben es allen deutlich sichtbar gezeigt. Zustimmung kommt aus den verschiedenen Winkeln des Saals. Ja, der Müll schwimme im Ozean, aber der Borkenkäfer sei hier aktiv, lautet ein Bekenntnis für das Engagement vor Ort. Aus Eltern würden auch mal Großeltern und die wollten sich nicht fragen lassen, warum sie früher nichts dagegen gemacht hätten, sagt eine Mutter.

Diskussion mit eigenen Kindern

Und so haben sich nicht wenige der Anwesenden schon mit den eigenen Kindern über den Sinn der

Klimastreiks unterhalten und vom eigenen Nachwuchs auch motivieren lassen. Die Aussage „Da kann man ja sowieso nichts machen!“ will hier keiner gelten lassen. „Vor über 20 Jahren waren wir in der Friedensbewegung aktiv, und die hat auch einiges bewirken können – zumindest ein Nachdenken“, sagt ein Vater und erhält kopfnickend Zustimmung.

So wollen sie diesmal auch parteiungebunden ihre Meinung sagen, und viele der „Parents for Future“ haben auch schon Protesterfahrung gesammelt. „Wir vernetzen uns hier zugunsten der Umwelt und bilden für unsere Treffen auch Fahrgemeinschaften“, so Margot Grote. Man wolle sich nicht in Berlin in die Tausenden einreihen, sondern regional zeigen, was wichtig ist.

Politik in Sundern wecken

Am kommenden Freitag sehen sie dazu ihre Chance, in Neheim läuft der nächste Klimastreik. Dazu ist auch Schülerin Elisa Besiri vom St.-Ursula-Gymnasium als Delegierte von „Fridays for Future“ zum Treffen nach Hachen gekommen. „Arnsberg steht mit seinem Nachhaltigkeitsfestival schon in den Startlöchern“, sagt sie, Sundern sei dagegen noch etwas schläfrig. Das wollen die „Parents“ jetzt ändern, und Kommunalpolitiker in Sundern wecken.