Sundern: Weihnachtserlebnis im Röhrtal-Stadion

Weihnachten ohne „O du fröhliche“ und „Stille Nacht“? Undenkbar, das sagten sich auch die Vertreter der beiden christlichen Kirchengemeinden: „Ich stand vor zwei Monaten im Stau am Röhrtalstadion, da hatte ich die Idee“, berichtet gestern Morgen Pfarrer Stefan Siebert. Über das Autotelefon rief er noch direkt aus dem Stau seinen evangelischen Kollege Martin Vogt an. Und seitdem arbeiten beide an der Umsetzung von Weihnachten im Röhrtalstadion: „Mit Begeisterung.“

Ökumenischer Arbeitskreis

Gestern stellte im TuS-Sportheim ein ökumenischer Arbeitskreis die Rahmenbedingenungen für drei kurze

Gottesdienste am Heilig Abend vor. Eingebunden ist auch der TuS Sundern. Ausgangspunkt war, dass man zu Weihnachten eine besondere Situation habe: „Wir können ja glücklicherweise Gottesdienste feiern, aber für Weihnachten musste es schon etwas besonderes sein“, erklärt Martin Vogt. Und da man schon vieles, wie die ökumenische Marktpause am Donnerstag und einen großen Gottesdienst zu Pfingsten, angestoßen habe, wolle man dies auch weiter fortsetzen: „Uns ist wichtig, dass keiner durch das Netz fällt. Jeder soll die Weihnachtsbotschaft in einem Gottesdienst hören.“ Das sei aber bei drei Gottesdiensten mit jeweils 500 Personen sowie den anderen Gottesdiensten zu Weihnachten kaum mehr möglich.

Unkonventionelle Maßnahme

Die Tatsache, dass Gottes Sohn vor 2000 Jahren in einem Stall geboren wurde, lasse doch auch zu, dass man in der derzeitigen Situation eine unkonventionelle Lösung zum Weihnachtsfest finde. „Wir sind dem TuS Sundern sehr dankbar, dass er das Röhrtalstadion - ohne große Überlegungen - zur Verfügung gestellt hat“, sagt Gemeindereferentin Barbara Fisch. Und Pfarrer Stefan Siebert ergänzt: „Im übrigen liegt es an der Hauptschlagader von Sundern, der Hauptstraße.“

Eric Wachholz, Vorsitzender der Fußballabteilung, stellt die Sicht des TuS dar: „Von Anfang an ist man bei uns auf offene Türen gestoßen. Wenn so etwas zu bewegen ist, dann im Röhrtalstadion auf der großen Fläche“, hält er nochmals fest. So wurde dann nach ersten internen Besprechungen, auch im Stadion, das Ordnungsamt der Stadt Sundern ins Boot geholt, um den diversen geltenden Corona-Schutzbestimmungen gerecht zu werden. Und so soll es funktionieren: Mit Betreten des Stadions durch das große Tor (Haupteingang) weisen Ordner den Besuchern am Heilig Abend den Weg. Dort werden auch Kerzen für Zuhause oder die Daheimgebliebenen ausgeteilt, darüber hat man dann auch die Kontrolle über die Besucherzahl: „Es darf immer eine Familien-Gruppe (ein Haushalt) zusammenstehen, so finden 500 Menschen ausreichend Platz.“

Überdachter Altar

In der Mitte wird auf einer überdachten Bühne der Altar sein. „Die Besucher müsse sich selbst schützen, bei einer Maximaldauer von 30 Minuten dürfte das aber gut gehen“, sagt Stefan Siebert. Das Verlassen erfolgt über die zwei Ausgänge (Haupteingang und Eingang MeSu), so dass es auch dann kein Gedränge geben wird. Jederzeit steht ein Ordnungsdienst aus ehrenamtlichen Kirchenmitgliedern bereit.

Martin Vogt sieht in den drei Gottesdiensten Potenzial, dass „wir uns noch Jahre über diese Weihnachten im Stadion unterhalten“. Ziel sei es, ein Gemeinschaftsgefühl zu schaffen und Entlastung in den anderen Weihnachtsmessen.