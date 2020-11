Sundern: Urteil nach schwerem Unfall unter Alkoholeinfluss

Es war ein schwerer Unfall im August 2019, der nun mit der Verurteilung des Unfallfahrers vor dem Amtsgericht in Arnsberg endete. Sowohl der 35-jährige Verursacher aus Düsseldorf als auch eine 37-jährige Frau aus Sundern wurden bei dem heftigen Zusammenstoß in der Flamke am 6. August 2019 erheblich verletzt. Beide mussten im Krankenhaus lange behandelt bzw. operiert werden. Auch aus diesem Grunde konnte die Aufarbeitung vor Gericht erst jetzt erfolgen.

Der Verursacher hatte die Landstraße 685 (Flamke) mit seinem Audi aus Sundern kommend in Richtung Ochsenkopf befahren und war, bedingt durch überhöhte Geschwindigkeit und weil er unter Alkoholeinwirkung gestanden hatte, nach Durchfahren einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn herausgetragen worden. Hier kam es zu einem seitlichen versetzten Frontalzusammenstoß mit dem Suzuki der Frau aus Sundern. Sie war in in Gegenrichtung nach Sundern unterwegs. Sie wurde in ihrem Pkw auf eine angrenzende Wiese geschleudert.

Angeklagter räumt Tat spät ein

„Ich kam erst zu Bewusstsein, als einige Leute um mich herumstanden und sich um mich kümmerten“, erklärte sie als Zeugin und Nebenklägerin dem Gericht. Sie musste wegen mehrerer Verletzungen, unter anderem einer starken Kopfplatzwunde, einer Rippenfraktur und zahlreicher Prellungen vier Tage stationär im Krankenhaus verbringen. Seit dem Verkehrsunfall ist sie in psychologischer Behandlung, leidet unter Schlafproblemen und Angstzuständen.

Auch der Unfallverursacher wurde lange stationär behandelt, unter anderem wegen eines Oberschenkelbruches. Der Staatsanwalt hatte den Düsseldorfer wegen Gefährdung des Straßenverkehrs angeklagt. Das Ergebnis seiner Blutprobe, die wegen der Notfallversorgung erst ca. fünfeinhalb Stunden nach dem Unfall entnommen werden konnte, ergab noch einen Blutalkoholwert von 1,27 Promille.

„Aus seinem Verhalten ergibt sich die Ungeeignetheit zur Teilnahme am Straßenverkehr“, stellte der Staatsanwalt fest. Unfassbar für die Prozessbeobachter im Saal: Erst als ein Kraftfahrzeug-Sachverständiger den Angeklagten als den eindeutigen Verursacher des Verkehrsunfalles identifizierte, räumte der Angeklagte die Verursachung ein und gab auch zu, vor dem Unfall Alkohol getrunken zu haben. Zuvor wollte sein Anwalt einen möglich Nachtrunk ins „Spiel“ bringen: „Mein Mandant hatte durchaus die Möglichkeit, nach dem Unfall zur Schnapsflasche zu greifen.“

Geldbuße an Verkehrswacht

Doch der Verursacher scheint ein generelles Alkoholproblem zu haben. Denn: Drei seiner vier Eintragungen im Bundeszentralregister weisen Alkoholdelikte auf. Bisher war der Angeklagte jeweils mit einer Geldstrafe davongekommen, was der Staatsanwalt in diesem Prozess als nicht denkbar erachtete.

Er beantragte eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten, eine Geldbuße von 2000 Euro und den weiteren Entzug der Fahrerlaubnis von drei Monaten. Genau wie beantragt urteilte das Gericht und legte fest, dass die 2000 Euro an die Verkehrswacht zu zahlen sind. Zudem werden auf den Angeklagten nicht unerhebliche Schmerzensgeldforderungen zukommen.