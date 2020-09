Sundern: Severin baut Führungsmannschaft aus

Sundern. Mit einem Profi aus Irland verstärkt sich Severin Elektrogeräte: Der frühere Miele-Manager Patrick McGrath gehört nun zur Geschäftsleitung.

Der heimische Elektrogerätehersteller Severin stellt sich neu auf: Dazu wird die Geschäftsleitung um die bisherigen Geschäftsführer Christian Strebl und Ulrich Cramer um Patrick McGrath erweitert. Wie

Patrick McGrath ist neuer Geschäftsführer bei Severin. Foto: Severin / WP Sundern

das Unternehmen mitteilt, wolle man so die Weichen stellen, um die Marktposition international erfolgreich auszubauen. Der Branchen-Profi McGrath, zuvor tätig u.a. bei Miele tätig, verantwortet zukünftig den weltweiten Vertrieb der Elektrogeräte über alle Kanäle – den Fachhandel als auch zukünftig wichtige Säule, die Handelsketten, den Modulen wie Handelsketten, Onlinehandel und den aktuell im Aufbau befindlichen Online-Direktvertrieb.

Rollenverteilung neu

In seiner neuen Rolle als Sprecher der Geschäftsführung konzentriert sich Christian Strebl ab September auf die kontinuierliche Fortführung der strategischen Unternehmensentwicklung, die Generierung von innovativen Produkten, die damit verbundene Erschließung neuer Geschäftsfelder sowie den konsequenten Ausbau der Severin-Markenbildung. Der Aufgabenbereich von Ulrich Cramer, als kaufmännischer Geschäftsführer, umfasst unverändert die globalen kaufmännischen Bereiche (Finanzen,Controlling, Personal, Recht, IT) sowie auch die Logistik und das Qualitätswesen. Wesentliche Schnittstelle für die Implementierung von CRM-Strukturen, also Kundenmanagement-Systemen, die Gestaltung der Digitalisierung sowie die Globalisierung der eCommerce Aktivitäten obliegen André Schültke in seiner Funktion als CIO und Mitglied der Geschäftsleitung.

Asiatischen Markt im Blick

Auch mit Blickrichtung Asien stellt sich Severin neu auf: Im Bereich der Fokusproduktgruppe Floorcare wird in die Erweiterung des internationalen Teams investiert. So ist Kitty Zhong, sie kommt von Midea, neuer Director Global Business Development seit 1. August 2020.

Ausbau der Marke in China

Ab 1. Oktober wird Carolyn Luan in der Position als GeneralManager China Sales das internationale Severin-Team und damit die Weiterentwicklung des Severin-Markenauftritts in China. Im Rahmen ihrer beruflichen Laufbahn war Frau Luan elf Jahre in unterschiedlichen Positionen bei Pricewaterhouse-Coopers LLP und Credit Suisse AG in Singapur und den USA tätig. Innerhalb der letzten vier Jahre hatte sie die Position als General Manager bei der Apo Marketing GmbH (Apo.com) inne. Neben ihrer ausgeprägten analytischen und konzeptionellen Expertise verfügt Frau Luan über ein tiefgreifendes Verständnis des chinesischen B2C-Marktes. In Zusammenarbeit mit dem Severin Category Management und dem Marketing Team in Sundern gehört die Weiterentwicklung des Markenbildes in China zu ihren Kernaufgaben. Zur Sicherstellung der genannten Schnittstellen in Sundern berichtet Carolyn Luan direkt an die Geschäftsführung.„Die Investitionen in den Ausbau unseres